Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 23-е воскресенье Рядового времени. 5 сентября 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшней Мессы выводит на сцену Иисуса, исцеляющего глухого человека с дефектом речи. Поразительно в этой истории то, каким образом Господь совершает это удивительное исцеление. Он отвел глухого косноязычного в сторону, вложил Свои пальцы ему в уши и коснулся его языка Своей слюной. Затем Иисус возвел глаза к небу, вздохнул и произнес «Еффафа», то есть «Отверзись!» (Мк 7,33-34). Исцеляя других людей от их болезней, включая такие серьезные как паралич или проказа, Иисус никогда не производил столь сложных манипуляций. Так почему же Он делает всё это в данном случае, хотя Его попросили всего лишь возложить руки на больного (Мк 7,32)? Может быть потому, что само состояние больного было чревато особым символизмом. Состояние глухоты является своего рода символом, который способен нам кое-что разъяснить. Что значит глухота? Глухой человек не в состоянии говорить как раз потому, что не слышит. Для исцеления прежде всего необходимо устранить первопричину заболевания, вот почему Иисус сначала вложил Свои персты в уши больного, а уже потом коснулся его языка. Но сначала коснулся ушей.

У всех нас имеются уши, но зачастую мы не способны ими слышать. Почему это так? Братья и сестры, существует внутренняя глухота, и сегодня мы можем попросить Иисуса коснуться ее и ее исцелить. Это внутренняя глухота куда хуже физической глухоты, ведь внутренняя глухота есть глухота сердца. Будучи поглощены спешкой, осаждены множеством проблем, которые нужно срочно обсудить или разрешить, мы не находим времени, чтобы остановиться и послушать тех, кто говорит с нами. Мы рискуем стать невосприимчивыми ко всему вообще, так и не предоставить места тем, кто крайне нуждается быть услышанным. Я в данном случае думаю о детях, о молодежи, о пожилых людях, о тех многих, кому на самом деле нужны не наставления и проповеди, а то, чтобы их услышали. Давайте спросим себя: как у меня обстоит дело со способностью слушать? Позволяю ли я жизни других людей коснуться себя? Знаю ли я, как вести себя даже с близкими людьми? Умею ли слушать хотя бы их? Всё это касается всех нас, но особым образом относится к священникам. Священник обязан выслушивать людей не наскоро, а обстоятельно. И определять, чем конкретно он может помочь после того, как выслушал. Впрочем, поступайте так все: сначала выслушайте, потом отвечайте. Задумаемся о своей семейной жизни: сколько же раз нам доводилось начинать говорить, так никого и не выслушав. И это повторяется раз за разом, раз за разом! Будучи неспособны слушать, мы постоянно повторяем одно и то же. Мы не даем ближнему высказаться; выражая свою позицию, мы затыкаем ему рот. Диалог частенько инициируется не через слова, а через молчание. Не следует начинать с навязывания своих взглядов, необходимо научиться терпеливо выслушивать других людей, вникать в их проблемы, в то, чем они живут. Исцеление сердца начинается со слушания. Выслушивания. Тем самым излечивается наше сердце. Но кто-то скажет: «Но, отче, есть же скучные люди, которые занудно повторяют одно и то же…». Но и их необходимо выслушивать. А когда они закончат говорить, говорите вы. Но прежде выслушивайте.

Всё сказанное является актуальным и для отношений с Господом. Заваливать Его прошениями по любому поводу это хорошо, но куда лучше сперва выслушать Его. Иисус просит нас об этом. В Евангелии, когда Его спросили, какова первая Божия заповедь, Он ответил: «Слушай, Израиль…». И уже затем сформулировал заповедь: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим…(и) ближнего твоего, как самого себя» (Мк 12,28-31). Но вначале: «Слушай, Израиль». Помним ли мы о том, что слушать Господа необходимо? Мы называем себя христианами, но иногда в обрушивающихся на нас ежедневно потоках из тысяч слов, у нас не находится ни времени, ни умения, чтобы услышать хотя бы пару слов из Евангелия. Мы так и не позволяем им прозвучать в нас. Между тем, Иисус есть Слово: если мы не задержимся, чтобы услышать Его, Он просто пройдет мимо. Святой Августин как-то сказал: «Я очень боюсь, что Иисус пройдет мимо меня незамеченным». Августин боялся позволить Христу пройти мимо, не услышав Его. Но если мы всё же сумеем найти время для Евангелия, то откроем и секрет нашего духовного здоровья. Вот это лекарство: ежедневно немного тишины и слушания, и как можно меньше бесполезных слов, а больше Слова Божьего. Всегда иметь в кармане Евангелие: это может серьезно помочь. Сегодня, как и в день нашего Крещения, мы слышим обращенные к нам слова Иисуса: «Еффафа, отверзись!». Навостри свои уши. Иисус, я хочу открыться Твоему Слову; Иисус, откройся, чтобы слушать Тебя; Иисус, исцели мое сердце от бесчувствия, исцели мое сердце от спешки, исцели мое сердце от нетерпения.

Так пусть же Пресвятая Дева Мария, Которая была постоянно открыта Слову, ставшему в Ней плотью, постоянно вслушивалась в Него, поможет нам ежедневно выслушивать Ее Сына, обращающегося к нам в Евангелии, выслушивать также наших братьев и сестер со смиренным сердцем, с терпеливым сердцем, с чутким сердцем.

Перевод «Сибирской католической газеты»