Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 14-е Рядовое воскресенье. 7 июля 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангельский фрагмент сегодняшнего дня (Лк 10,1-12.17-20) повествует о том, как Иисус, в дополнение к двенадцати апостолам, отправляет на миссию других семьдесят двух учеников. Вероятно, что цифра «семьдесят два» указывает на все народы земли. Действительно, в Книге Бытия упоминаются семьдесят два народа (Быт 10,1-32). Таким образом призвание этих учеников предопределяет миссию Церкви: проповедовать Евангелие всем народам. Сим ученикам Иисус сказал: «Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лк 10,2).

Рекомендованное Иисусом прошение остается постоянно актуальным. Мы всегда должны молить «Господина жатвы», то есть Бога Отца, послать работников на жатву Его, коей является весь мир. Каждый из нас призван делать это с открытым сердцем, с миссионерским рвением; наша молитва не должна ограничиваться одними только нашими потребностями, нашими нуждами: молитва является по-настоящему христианской лишь в том случае, если включает в себя также и вселенское измерение.

Посылая семьдесят два ученика, Иисус дает им четкие инструкции, характеризующие миссию. Первая в их ряду – как мы уже могли убедиться – молитесь!; вторая – идите!; затем: не берите ни мешка, ни сумы; говорите: «мир дому сему»…, оставайтесь в том доме…, не переходите из дома в дом; исцеляйте больных, притом сообщая им: «приблизилось к вам Царство Божие». Если же вас не примут, то уйдите и распрощайтесь (ср. Лк 10,2-10). Эти повеления явственно демонстрируют, что миссия основывается на молитве; исполняется в движении и не может быть статичной; требует самоотречения и добровольной бедности; приносит умиротворение и исцеление, содержит знамения приближения Царства Божьего; не является прозелитизмом, но является проповедью и свидетельством; требует мужества и евангельской свободы, чтобы не бояться указать на последствия отвержения спасительного послания, не впадая притом в обличительный пафос и не срываясь в проклятия.

Если же миссия Церкви будет осуществляться таким образом, то ее отличительной чертой станет радость. Как заканчивается прочитанный нами сегодня фрагмент? — «Семьдесят два ученика возвратились с радостью»(Лк 10,17). Речь здесь идет не об эфемерной, спровоцированной сиюминутной успешностью миссии радости; напротив, это радость, укорененная в обетовании, сформулированном Иисусом: «Имена ваши записаны на небесах» (Лк 10,20). Под этими словами Господь подразумевает внутреннюю и незыблемую радость, рожденную от осознания Божьего призвания последовать за Его Сыном. Это радость бытия Его учениками.

Каждому из нас следует задуматься об имени, которое он получил в день Крещения: это имя «записано на небесах», в сердце Бога Отца. Это радость от полученного дара, превращающего каждого ученика в миссионера, в человека, шагающего рядом с Господом Иисусом, в человека, который учится у Него без остатка дарить себя ближним, в человека, свободного от бремени своего «эго» и бремени обладания.

Так попросим же все вместе Пресвятую Марию о Ее материнском заступничестве; попросим, чтобы Она повсюду поддерживала миссию учеников Христа, миссию возвещения всем людям той истины, что Бог любит нас, жаждет нас спасти и призывает нас войти в Царствие Его.

Перевод «Сибирской католической газеты»