Словакия готовится к визиту Папы Франциска

Папские миссионерские общества Словацкой Республики – страны, которую Папа Франциск планирует посетить с 12 по 15 сентября, – призвали верующих духовно подготовиться к визиту Епископа Рима и объявили сорокадневный молитвенный «марафон».

Начиная с 7 августа и до дня отъезда Папы 15 сентября участники молитвенной инициативы будут ежедневно читать Святой Розарий в приходской церкви, дома или в своей общине. «Мы приглашаем всех людей доброй воли, – подчёркивают организаторы, – принять участие в составлении символического ‘духовного букета’, в который каждый верующий внесёт свой цветок, вознося молитву за Словакию и за Папу».

Поместные епископы призывают верующих обратиться к примеру Пресвятой Девы Марии и святого Иосифа, которые «направляют христиан в следовании за Иисусом и помогают распознать следы Его присутствия в нашей жизни, в самых сокровенных надеждах и чаяниях сердца». «В это сорокадневное паломничество, – отмечают прелаты, – приглашены все: отдельные лица, семьи, общины. Сам Папа Франциск примет в нём участие в сентябре и лично поддержит нас».

Вспомогательный епископ Братиславы монсеньор Йозеф Халько, ответственный за духовную подготовку Папского визита, также призывает верующих каждый день молиться Розарием, дабы слова, которые Папа произнесет в Словакии, «упали на благодатную почву и принесли плоды – более глубокие отношения с Иисусом Христом».



Источник: Vatican News