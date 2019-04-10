Скорректированы нормы, регулирующие деятельность Персонального Ординариата для англиканцев, вступивших в полное общение с Католической Церковью

Конгрегация вероучения обнародовала пересмотренную версию Норм, дополняющих Апостольскую конституцию Anglicanorum Coetibus. Документ регулирует учреждение и жизнь Персональных Ординариатов для англиканцев, входящих в полное общение с Католической Церковью. Прежняя версия Норм, разработанных Конгрегацией вероучения, сопровождала текст Апостольской конституции, опубликованный 4 ноября 2009 года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Первое дополнение к уже существующим нормам заключается в упоминании англиканских священнослужителей, вошедших в полное общение с Католической Церковью еще до образования Персональных Ординариатов в соответствии с документом епископата США Pastoral Provision 1980 года, позволявшим рукополагать и инкардинировать в епархии бывших англиканских священников, присоединившихся к Католической Церкви.

Второе дополнение касается верных, принявших Крещение в других (не англиканских) церковных общинах и желающих присоединиться к Католической Церкви благодаря евангелизационной деятельности Персонального Ординариата. В этом случае они могут войти в полное общение с Католической Церковью посредством вступления в Персональный Ординариат, приняв в нем Таинства Миропомазания и Евхаристии. Точно такие же нормы установлены для тех кандидатов, Крещение которых нельзя признать действительным. Если они были наставлены в вере благодаря миссии Персонального Ординариата, то они могут принять в нем Таинства христианской инициации (Крещение, Миропомазание, Евхаристия).

Еще одно новшество касается совершения Божественной Литургии. Этому вопросу посвящен целый параграф Норм, дополняющих апостольскую конституцию Anglicanorum Coetibus. Утверждается, что Миссал для Персональных Ординариатов, называемый Divine Workship, выражает и сохраняет католический культ, а также англиканское богослужебное наследие, которое «поддерживало католическую веру на протяжении всей истории англиканской традиции и содействовало стремлению к церковному единству». Уточняется, что публичное совершение Литургии согласно Divine Workship ограничено Персональными Ординариатами. Однако любой священник, инкардинированный в Ординариат, может служить согласно Divine Workship и за пределами Ординариата. Если речь идет о Мессе с участием верных в приходе, не относящемся к Ординариату, то необходимо получить разрешение настоятеля прихода. Более того, при наличии пастырской необходимости любой священник, инкардинированный в епархию, а также любой священник из института богопосвященной жизни или общества апостольской жизни, может служить Мессу согласно Divine Workship для членов Ординариата. Любой священник епархии или же член института посвященной жизни может сослужить согласно Divine Workship.