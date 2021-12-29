Скончался протоиерей Пётр Павлышин

Дорогие братья сестры!

Курия Преображенской епархии с глубоким прискорбием сообщает, что 29 декабря на 42-м году жизни отошёл ко Господу отец Пётр Павлышин, настоятель католического прихода во имя святого Николая Чудотворца в Нижневартовске, ранее госпитализированный в связи с заболеванием COVID-19.

Просим вас молиться о безвременно почившем протоиерее Петре, дабы милосердный Господь упокоил его душу во Царствии Своём, а матушке Галине, родным и близким даровал Своё утешение в эту трудную минуту.

Информация о погребении будет сообщена позже.