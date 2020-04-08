Скончался крупный специалист по России священник-иезуит Рене Маришаль

Отец Рене Маришаль, иезуит и великий специалист по России, скончался в понедельник 6 апреля в иезуитской инфирмерии под Лионом.

«В юности ничто не предвещало моего будущего интереса ни к экуменизму, ни к России»: в интервью, которое он дал в 2010 году журналу «Единство христиан» (Unité des Chrétiens), отец Рене Маришаль упоминает два столпа, на которых опиралась вся его жизнь, его «призвание внутри призвания» в его служении как иезуита.

Россия – призвание

Отец Рене родился в 1929 году в католической семье, вступил в новициат в 1947 году в возрасте 18 лет. Его первая встреча с Россией состоялась через отца Карла Буржуа, первого французского иезуита, рукоположенного в священники в византийско-славянском обряде, который некоторое время жил в Москве.

Помимо богословия Рене Маришаль изучает русский язык. После получения лиценциата он стал помощником директора Славянской библиотеки в Париже, основанной князем Иваном Гагариным, молодым русским дипломатом, принявшим католичество и ставшим иезуитом.

Два года спустя после рукоположения в священники, которое отец Рене принял в 1961 году, он присоединился к команде журнала Études, основанного иезуитами, где проработал в течение десяти лет. Он также становится корреспондентом журнала Projet, для которого он пишет о заседаниях Всемирного Совета Церквей (ВСЦ). Кроме того, с 1964 года он начал путешествовать по Советскому Союзу, где установил отношения с Русской Православной Церковью, в частности, с будущим Патриархом Московским Кириллом.

Переводчик Солженицына

С 1973 года вплоть до его закрытия в 2002 году отец Рене Маришаль руководил Центром русистики им. Сен-Жоржа в Медоне с различными направлениями работы: языком, философией, иконографией и литургией. Именно благодаря ему в 1979 году начал публиковаться русскоязычный журнал религиозной культуры «Символ».

Отец Рене Маришаль был также прекрасным переводчиком. В 1966 году он опубликовал сборник текстов, переведенных с древнерусского языка, под названием «Первые христиане России», неоднократно переизданный, в том числе к тысячелетию Крещения Руси в 1988 году.

В частности, он переводил Александра Солженицына, писателя и диссидента советского режима, с которым он встречался (его автобиографические очерки «Бодался телёнок с дубом»), а также других русских авторов, таких как отец Александр Мень, с которым состоял в переписке.

Великий деятель экуменизма, отец Рене Маришаль был активным членом Католическо-православного комитета по богословскому диалогу во Франции с момента его возникновения и до 2002 года. Но для него более важным были не богословские дискуссии, а то, что происходило в отношениях между общинами: «реальные препятствия являются скорее культурными и идеологическими».

Источник: «Иезуиты»