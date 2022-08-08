Скончался кардинал Йозеф Томко

Господь призвал к Себе 98-летнего кардинала Йозефа Томко, префекта на покое Конгрегации евангелизации народов. Сообщает русская служба Vatican News.

Словацкий иерарх скончался в Риме утром 8 августа; это был самый старший из кардиналов, коллегия которых теперь насчитывает 206 кардиналов, — 116 из них могут голосовать на конклаве и быть избранными Папой Римским.

Словацкая епископская конференция опубликовала послание соболезнований, выразив скорбь в связи со смертью иерарха.

«С тяжелым сердцем и в то же время с надеждой воскресения сообщаем, что Его Высокопреосвященство кардинал Йозеф Томко предал свою благочестивую душу Господу сегодня, 8 августа 2022 года, в первые часы утра в своей резиденции в Риме, в окружении самых тесных сотрудников. Приглашаем всех включить его в свои молитвы», – пишут епископы Словакии, объявляя, что погребение состоится в родном городе новопреставленного – Кошице.