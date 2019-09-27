Скончался кардинал Уильям Джозеф Левада

26 сентября в Риме в возрасте 83 лет скончался кардинал Уильям Джозеф Левада, префект Конгрегации вероучения на покое. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Будущий кардинал родился в калифорнийском городе Лонг-Бич 15 июня 1936 года; после учёбы в духовной семинарии 20 декабря 1961 года был рукоположён в пресвитеры в ватиканской базилике Святого Петра; в течение пяти лет служил приходским священником в Лос-Анджелесе, преподавал теологию в местной богословской школе. В 1976 году прелат был призван на служение Святейшему Престолу в качестве официала Конгрегации вероучения; несколько лет преподавал теологию в Папском Грегорианском университете. В 1982 году вступил в должность исполнительного директора Калифорнийской епископской конференции.

25 марта 1983 года святой Папа Иоанн Павел II назначил его вспомогательным епископом Лос-Анджелеса, а в 1995 году иерарх стал архиепископом Сан-Франциско. С 1986 по 1993 год он был единственным американским епископом в редакционной Комиссии по Катехизису Католической Церкви. Уильям Джозеф Левада является автором Глоссария, опубликованного во втором издании Катехизиса на английском языке. 13 мая 2005 года Папа Бенедикт XVI назначил его префектом Конгрегации вероучения и в следующем году возвёл его в сан кардинала.

В 2012 году кардинал Левада оставил посты префекта Конгрегации вероучения, председателя Папской комиссии Ecclesia Dei, Папской библейской комиссии и Международной богословской комиссии в связи с достижением пенсионного возраста. В марте 2013 года кардинал Уильям Джозеф Левада принимал участие в конклаве, который избрал Папу Римского Франциска.



Заупокойное богослужение по новопреставленному иерарху состоялось в полдень 27 сентября в базилике Святого Петра в Ватикане. Заупокойную Мессу возглавил декан Коллегии кардиналов Анджело Содано, а последовавший за ней обряд последнего прощания — Папа Франциск. Со смертью Уильяма Джозефа Левады Коллегия кардиналов включает 212 иерархов, из которых 118 избирателей и 92 без права голоса.