Скончался кардинал Анджело Содано, возглавлявший Комиссию pro Russia

Папа Франциск возносит заупокойные молитвы о 94-летнем итальянском кардинале Анджело Содано, который скончался 27 мая в римской больнице от осложнений, связанных с коронавирусом. Иерарх был государственным секретарём при понтификатах Иоанна Павла II и Бенедикта XVI и деканом Коллегии кардиналов, сообщает русская служба Vatican News.

В телеграмме соболезнований Папа с благодарностью вспоминает новопреставленного кардинала, который посвятил свою долгую жизнь служению Церкви и Святейшему Престолу: в течение 15 лет он возглавлял дипломатическую миссию Ватикана в международных посреднических и миротворческих начинаниях. Святейший Отец называет кардинала «возлюбленным пастырем, который воодушевлялся желанием распространять повсюду закваску Евангелия». Папа Франциск молится, дабы милосердный Отец принял новопреставленного иерарха в Свою вечную радость, выражает духовную близость его родственникам и общине его родной епархии Асти, преподаёт апостольское благословение всем скобящим о его кончине, с особой благодарностью всем, кто в последние годы с любовью помогал ему.

Анджело Содано родился в пьемонтском городке Изола-д’Асти 23 ноября 1927 года, получил образование в местной епархиальной семинарии, защитил научные степени по богословию и каноническому праву в Папских Григорианском и Латеранском университетах. В 1950 году он принял рукоположение в священники, преподавал догматическое богословие и занимался пастырским служением среди студентов. Через девять лет о. Содано был призван на служение Святейшему Престолу: после учёбы в Папской церковной академии он работал секретарём в апостольских нунциатурах в Эквадоре, Уругвае и Чили. В 1968 году прелат вернулся в Рим, где в течение десяти лет служил в Совете по общественным делам Церкви. В составе миссии Святейшего Престола он посетил Румынию, Венгрию и ГДР.

В 1977 году св. Павел VI назначил его титулярным архиепископом Нова-ди-Чезаре и апостольским нунцием в Чили. В начале 1978 года прелат был хиротонисан во епископы и прослужил в латиноамериканской стране в течение десяти лет. В 1988 году св. Иоанн Павел II призвал его на пост секретаря Совета по общественным делам Церкви. Год спустя монсеньор Содано занял должность секретаря по отношениям с государствами, возглавив также Папскую комиссию pro Russia.

Иерарх представлял Святейший Престол на различных международных встречах, в частности, на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. В декабре 1990 года он занял пост заместителя государственного секретаря Ватикана, а 29 июня 1991 года – на следующий день после получения сана кардинала – стал государственным секретарем. В 2002 году он был избран вице-деканом Коллегии кардиналов. Иерарх участвовал в конклаве, избравшем в 2005 году Бенедикта XVI. Взойдя на Апостольский Престол, Папа Ратцингер назначил Анджело Содано деканом Коллегии кардиналов: эту должность итальянский иерарх занимал до 2019 года.

Со смертью Анджело Содано Коллегия кардиналов начитывает 208 иерархов, из которых 117 избирателей и 91 без права голоса.