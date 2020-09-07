Скончался кардинал Мариан Яворский

5 сентября 2020 г. в Кракове на 95-м году жизни отошел в вечность кардинал Мариан Яворский, архиепископ Львовский на покое, личный друг святого Иоанна Павла II.

Мариан Яворский родился 21 августа 1926 г. во Львове. В 1950 г. был рукоположен в пресвитеры. Изучал теологию и философию в Ягеллонском университете в Кракове, Люблинском католическом университете и Католической теологической академии в Варшаве. Занимался преподавательской и пастырской деятельностью. В 1981-1987 гг. – первый ректор Папской теологической академии в Кракове.

В мае 1984 г. Мариан Яворский был назначен Апостольским администратором польской части Львовской архиепархии, а спустя месяц был хиротонисан во епископы. С 1991 г. – архиепископ и митрополит Львовский. С 1992 по 2008 гг. – председатель Конференции католических епископов Украины. Иерарх принимал активное участие в возрождении церковных структур и религиозной жизни на Украине. В 1996-1998 гг. был также Апостольским администратором Луцкой епархии, а с 1997 г. – ректором Львовской духовной семинарии. В 1998 г. Папа Иоанн Павел II возвел его в кардинальское достоинство. В 2008 г. кардинал Мариан Яворский ушел на покой и с тех пор проживал на территории Краковской архиепархии.

После смерти кардинала Мариана Яворского Коллегия кардиналов включает в себя 219 иерархов, из которых 122 имеют право голоса на конклаве.

По материалам Vatican News