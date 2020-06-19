Сирийские монахини заявили о бесчеловечности санкций

Монахини-траппистки из Сирии заявили о бесчеловечности санкций, продолжающихся против этой страны. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В интервью агентству AsiaNews сестры из монастыря, расположенного в небольшом маронитском селении Азейр между Тартусом и Хомсом, рассказали о тяжелых испытаниях, которым подвергаются жители страны, страдая от вооруженных конфликтов, эмбарго и пандемии КОВИД-19. Монахини утверждают, что гражданское население Сирии всё больше становится жертвой международных игр. Их положение невыносимо из-за международных экономических санкций, которые стали оружием «глобальной финансовой и геополитической системы», использующей народы и страны как пешки в игре за собственные интересы.

«Вокруг умирают люди – и не от вируса, а от голода и болезней, – заявила настоятельница монастыря сестра Марфа, – умирают потому, что не могут больше найти лекарств от диабета, гипертонии, рака и сердечных патологий». Аптеки закрыты, прекращены поставки сырья и производство препаратов. Сестры надеялись, что в условиях пандемии европейцы с большим пониманием отнесутся к трагической ситуации, в какой сирийцы оказались в результате санкций, но этого, увы, не произошло.

Признавая, что страна переживает проблемы не только из-за санкций и ответственность лежит также на сирийских лидерах, монахини отмечают, что, тем не менее, санкции были возобновлены и увеличены, и страдают от них не политики и не лидеры, а местные жители, в том числе дети: «Санкции направлены против народа», и те, кто их вводят, прекрасно знают об этом, преследуя определенную цель: «Подтолкнуть людей к свержению правительства, добиться того, чего нельзя добиться оружием. Но насколько это нравственно – использовать страдания народов в политических целях?» – задаются вопросом монахини, напоминая, что экономика может быть гуманной и идти иными путями: «Пожалуйста, идите по этим новым путям», – обращаются сирийские инокини к международному сообществу.