Синодальный путь: Архиепископ Павел Пецци обратился к руководителям религиозных общин России

Его Высокопреосвященству,

Высокопреосвященнейшему Илариону

Митрополиту Волоколамскому,

Председателю

Отдела внешних церковных связей

Московского Патриархата

Его Высокопреосвященству

Архиепископу Езрасу

Главе Российской и Ново-Нахичеванской епархии

Армянской Апостольской Церкви,

Патриаршему Экзарху в России

Архиепископу

Евангелическо-Лютеранской Церкви в России

Дитриху Брауэру

Начальствующему епископу РОСХВЕ

С. В. Ряховскому

Высокопреподобному

хорепископу Самано Одишо,

настоятелю храма Март-Марьям

Ассирийской Церкви Востока в Москве

Преподобному канонику

Малкольму Роджерсу

Настоятелю Англиканской церкви

святого Андрея в Москве

г-ну Берлу Лазару

Главному раввину России

г-ну А. С. Шаевичу

Главному раввину России

Муфтию шейху Равилю Гайнутдину,

председателю Духовного управления

мусульман Российской Федерации

муфтию Талгату Таджуддину

Председателю

Центрального духовного управления

мусульман России

Главе Духовного собрания мусульман России

муфтию Альбиру Крганову

Бальжирову Андрею Александровичу

Санжай ламе

постоянному представителю

Буддийской традиционной сангхи России

в г. Москве

10 октября 2021 года в Католической Церкви открылся процесс подготовки к Синоду, темой которого будет синодальность как таковая, то есть особый образ жизни и действия Церкви как народа Божия, все члены которого совместно совершают путь под водительством Святого Духа.

17 октября синодальный процесс начался на местном уровне в российских католических епархиях.

Для нашей Церкви это очень важный процесс, который продлится в течение двух лет до октября 2023 года. Открытие местного этапа синодального процесса дало хороший импульс обсуждению вопроса синодальности в наших приходах и общинах.

Позволю себе обратиться к Вам со следующим вопросом: не желаете ли Вы передать нам свои размышления по этой теме или пожелания?

Также приглашаю Вас или Вашего представителя выступить на Пастырском собрании нашей Архиепархии или обратиться с приветственным словом.

Собрание состоится ориентировочно в июне 2022 года в завершение поместного этапа синодального процесса.

Подготовительный документ к Синоду, в котором предложено 10 тем для углубления, и Руководство для Синода размещены на сайте Архиепархии Божией Матери в Москве в разделе «Документы / Святой Престол».

Благодарю Вас за внимание к моему предложению.

С молитвой о Вашем служении,

+ Архиепископ Павел Пецци

Митрополит Архиепархии

Божией Матери в Москве,

Председатель Конференции

католических епископов России

Источник: Информационная служба Архиепархии