Синодальное послание Преосвященного Иосифа Верта к духовенству, монашествующим и верным Преображенской епархии

Дорогие собратья в священническом и диаконском служении,

дорогие сёстры монахини,

дорогие верные!

10 октября 2021 года, когда мы в России, в Новосибирске, праздновали 30 лет свободы веры, в Риме, в базилике святого Петра, Папа Римский Франциск открыл Синод под девизом «Ради Синодальной Церкви: общение, участие и миссия». Неделю спустя, 17 октября, поместные Церкви тоже включились в этот процесс. Вначале, как в Риме, так и в Новосибирске, и других центрах церковных провинций, в гимне Veni Creator Spiritus мы призвали Святого Духа, чтобы Он вёл Церковь на этом пути.

Дорогие!

В 1962-1965 годах в Церкви происходило самое значительное событие не только лишь одного XX века, но, можно смело сказать, самое важное событие в жизни Церкви после Тридентского Собора, состоявшегося в середине XVI века; и этим событием был Второй Ватиканский Собор.

Спустя 50 лет – в 2012-2015 годах – мы в Преображенской епархии организовали процесс под названием «Повторение уроков II Ватиканского Собора». Я и сегодня ещё уверен, что это была прекрасная возможность осмыслить путь, который совершила Церковь пятьюдесятью годами раньше и который мы в 60-х годах XX века не могли проделать, потому что были отрезаны от Церкви и мира железным занавесом. Но также я должен сказать и признать, что это повторение уроков II Ватиканского Собора нам тогда не очень удалось. Тем более я обрадовался теперь, когда услышал, что Папа Франциск призывает Церковь к Синоду. Папа Франциск приглашает всю Церковь размышлять о теме, определяющей её жизнь и миссию: «Поистине, путь синодальности – это путь, который Бог ждёт от Церкви третьего тысячелетия». Этот маршрут, идущий по стопам «аджорнаменто» – обновления Церкви, предложенного II Ватиканским Собором, – одновременно дар и задание: идя вместе и вместе размышляя о пройденном пути, Церковь на своём опыте будет учиться тому, какие процессы могут помочь ей жить общением, осуществлять участие и открываться для миссии. Этот совместный путь лучше всего показывает и воплощает природу Церкви как Народа Божия, странствующего и благовествующего.

Дорогие!

Синоды после Второго Ватиканского Собора созываются в Церкви регулярно каждые несколько лет, и они занимаются актуальными вопросами жизни Церкви. Синод – это не двух-трёхнедельное заключительное заседание епископов и экспертов по теме Синода, но процесс в полтора-два года. В этом процессе Церковь тщательно изучает тему Синода. Папа Франциск уделяет этой стадии особенно много внимания, и его желанием было всегда, чтобы в ней принимал участие весь Народ Божий, то есть вся Церковь. Это проявилось особенно сильно на последних синодах, где темой была семья или молодёжь.

Темой нынешнего Синода является совместная жизнь, совместный путь Церкви, — так называемая синодальность Церкви. Уже сама тема требует активного участия в работе Синода всей Церкви: духовенства, монашества и мирян.

Дорогие!

Я прошу принять это желание Церкви самым серьёзным образом. Пусть в эти неполные два года тема Синода и его работа займут мысли, желания, а также некоторую часть времени не только епископов и узких специалистов в разных вопросах совместной жизни Церкви, но и всех верных. Я, наверное, не ошибусь и правильно выражу мысли Папы Франциска, если скажу: дерзайте, обсуждайте, дискутируйте об актуальных вопросах в жизни Церкви. Фантазируйте, рисуйте себе образ той Церкви, к которой нам следует стремиться. Что вам в Церкви особенно нравится, что следует и дальше поддерживать, и развивать. И, наоборот, что в Церкви, какие явления в Церкви наполняют вас печалью и даже стыдом, и как мы можем исправить положение.

Много лет назад один мальчик из нашего прихода нарисовал картину «Небесный Град Иерусалим». Этот образ Церкви в своём завершении в конце времён висит на стене при входе в курию и напоминает мне каждый раз о цели, к которой мы должны стремиться.

Уже в самом начале этого процесса, наряду с призывом активного участия в нём, хочу призвать вас и к ответственному подходу ко всему, что мы будем предлагать и обсуждать. Предлагая, например, к дискуссии какие-либо богословские вопросы, сначала дадим себе отчёт в том, насколько хорошо мы сами богословие знаем. Это касается также и всех остальных тем нашей церковной жизни: литургической, таинственной; касается социальной активности Церкви, касается церковного пения, и так далее. Это не означает, что эти темы вообще не следует трогать. Однако мы должны в этом процессе не только предлагать свои идеи, но и слушать других, слушать Церковь.

Вот главный вопрос, который движет и руководит нами: каким образом сегодня на разных уровнях (от поместного до вселенского) осуществляется это «движение вместе», которое позволяет Церкви возвещать Евангелие согласно порученной ей миссии? Какие шаги Дух приглашает нас сделать, чтобы возрастать как синодальная Церковь? Чтобы вместе искать ответ на этот вопрос, нужно быть расположенными слушать Святого Духа, который подобно ветру, «дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин 3,8). Речь идёт о задачах, в высшей степени важных для доброкачественной церковной жизни и для развития миссии евангелизации, в которой все мы участвуем в силу Крещения и Миропомазания.

Дорогие!

Папа Франциск желает, чтобы верные совершали этот синодальный путь, встречаясь и обсуждая дела Церкви в радости праздника, как мы собираемся и празднуем Евхаристическую трапезу каждое воскресенье.

Пусть наши встречи будут подобны встречам той первой Иерусалимской общины перед сошествием Святого Духа, пусть молитва и руководство Святого Духа всегда сопровождают наши обсуждения.

И пусть в центре наших молитв, размышлений и обсуждений всегда будет стоять Господь Бог!



Новосибирск, Адвент 2021 года

Епископ Иосиф Верт

Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске

Ординарий для католиков Византийского обряда в России

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Ссылки для скачивания:

1. Подготовительный документ Синода «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия» (в формате Word) — sinod2021-podgotovitelnyj-dokument

2. Vademecum для Синода о синодальности. Официальное руководство для слушания и распознавания в поместных Церквях (в формате Word) — SINOD2021_-_Vademecum