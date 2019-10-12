Синод епископов по Амазонии о возможности рукоположения в священный сан «испытанных мужей»

Вопрос рукоположения в священный сан женатых мужчин прежде всего пожилого возраста (так называемых viri probati или «испытанных мужей») из числа коренных народов Амазонии продолжают поднимать многие участники Специальной Ассамблеи Синода епископов, посвященной проблемам этого региона. Данная тема звучала и в выступлениях на Шестой общей конгрегации, проходившей 10 октября. Однако слышатся и возражения, смысл которых сводится к тому, что нет смысла говорить о женатых священниках, если в Амазонии до сих пор нет даже женатых постоянных диаконов, то есть проблема не связана с наличием или отсутствием целибата, а касается призваний вообще. Нехватка призваний должна, скорее, побудить священников из других епархий и с других континентов сменить место служения: в Католической Церкви ни один пресвитер не принадлежит только своей общине, но принадлежит всей Церкви и должен быть готовым послужить любой общине.

По материалам Vatican News