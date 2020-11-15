Швейцарцы организуют миссионерскую кампанию в пользу детей Гвинеи

Кампания солидарности, начатая Папскими миссионерскими обществами Швейцарии (Missio Svizzera), посвящена нуждающимся детям Конакри, столицы Гвинеи. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На официальном сайте missio.ch организаторы сообщают, что «в настоящее время и без того тяжёлое положение детей в мире усугубилось из-за пандемии COVID-19, и поэтому солидарность с ними необходима как никогда». Самые крупные города западноафриканской страны обозначены мрачной перспективой: «Нищета заставляет многих родителей покидать свои семьи в поисках работы в других местах. В результате многие дети остаются без присмотра и попадают либо в приёмные семьи, либо в детские дома».

Девиз кампании солидарности, которая продлится весь следующий год, — «Дети помогают детям». Именно самым маленьким посвящен благотворительный проект, осуществляемый в трех направлениях: «Молиться вместе со всеми детьми; делиться средствами, полученными от благотворительных продаж; участвовать в виртуальных инициативах, доступных на сайте Папских миссионерских обществ Швейцарии».

Среди проектов, финансируемых этой кампанией, — детские дома в Гуэке и Фойе Самоэ, которые находятся в ведении сестёр-монахинь Служительниц Пресвятой Девы Матери. В первом из них проживают пятьдесят детей-сирот в возрасте от одного до шести лет. Гвинейские женщины нередко умирают во время родов, и родственники бросают новорожденных, считая их виновными в смерти матери. Католические монахини принимают таких детей и охватывают их всяческой заботой. Во втором детском доме, в Фойе Самоэ, заботятся о девочках-сиротах и девочках из бедных семей: сёстры предоставляют им питание, опеку и надлежащее школьное образование.

В целом швейцарские миссионеры ежегодно поддерживают около 100 проектов, направленных на всестороннее развитие детей и молодёжи в Африке, Азии и Латинской Америке. Речь идёт о сферах образования, воспитания, сопровождения, а также о психологической поддержке.