Шведский кардинал выступил с критикой позиции властей по отношению к пандемии

Шведский кардинал Андерс Арборелиус подверг критике позицию, занятую властями страны по отношению к пандемии коронавируса. Отказ от введения ограничительных мер поставил под удар самые уязвимые слои населения, считает католический иерарх. Сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на CNS.

В отличие от большинства европейских стран Швеция не ввела строгих мер, направленных на обуздание инфекции COVID-19. Как считают многие, этот подход привел к очень высокой смертности среди пожилых людей – в особенности среди тех, кто жил в домах престарелых. «Я не эксперт, и мне трудно выносить суждение, – рассказал кардинал Арборелиус 11 мая в интервью американскому католическому агентству CNS. – Но создается впечатление, что в Швеции многие люди очень обеспокоены – в том числе потому, что власти признали, что мы оказались неспособны предоставить необходимую защиту пожилым». «Если вы приедете в Стокгольм, то увидите, что здесь на улицах гораздо больше народу, чем в других местах в Европе, – продолжил первый в истории швед, ставший кардиналом Римско-Католической Церкви. – Но если учесть уровень смертности, возникает вопрос: правильно ли мы поступаем?»

Несмотря на то, что власти призвали граждан Швеции перейти на удаленную работу и запретили собрания с участием более 50 человек, рестораны, бары и школы в стране остаются открытыми. По данным сайта worldometers, на 15 мая в Швеции было 29 207 заболевших коронавирусом, скончалось 3646 человек. Обозреватели считают, что причиной высокой смертности (361 на 1 миллион населения) стала ставка на формирование «группового иммунитета». Для сравнения: в соседних Норвегии, Дании и Финляндии количество смертей на миллион населения составляет, соответственно, 43, 93 и 53. В открытом письме премьер-министру Швеции Стефану Лофвену кардинал Арборелиус и другие христианские лидеры страны призвали правительство защитить мигрантов и бездомных, которым нынешний эпидемиологический кризис угрожает больше, чем другим слоям населения.

Ларс Андерс Арборелиус родился 24 сентября 1949 года в Швейцарии, где в это время проживали его родители-шведы. Подростком он жил в Лунде, в 20 лет обратился в католичество. В 1971 году поступил в монастырь кармелитов. Изучал богословие и философию в Брюгге и Риме. В 1979 году был рукоположен во священника, в ноябре 1998 года был назначен епископом Стокгольма. Хиротония состоялась 29 декабря того же года. C 2005 по 2015 год являлся председателем Конференции католических епископов Скандинавии. 28 мая 2017 года Папа Франциск возвел его в достоинство кардинала.