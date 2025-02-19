Сестра Розмари ‒ надежда для женщин Уганды

Когда насилие и смерть проникают в дома, разрушая человеческие жизни, милосердие и сострадание становятся той силой, которая способна вернуть утраченную надежду и помочь людям вновь обрести жизненный смысл. Сестра Розмари Ньирумбе и другие сёстры из Конгрегации Святейшего Сердца Иисуса в Уганде помогают женщинам, пережившим страшные трагедии, начать новую жизнь.

Сестра Розмари— одна из 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Time.

Её называют угандийской Матерью Терезой.

Именно благодаря её усилиям тысячи женщин в Уганде обретают возможность начать новую жизнь, несмотря на все ужасы войны.

Конгрегация Святейшего Сердца Иисуса была основана в 1954 году в Южном Судане, но из-за трагических событий монахини были вынуждены искать убежище в Уганде, где стали общиной беженцев. Этот непростой период, напоминающий бегство Святого Семейства в Египет, стал судьбоносным для сестры Розмари — в 14 лет она приняла решение посвятить себя служению Богу.

Как профессиональная акушерка, сначала она помогала новорождённым и детям, но вскоре осознала своё истинное призвание — поддерживать женщин, переживших насилие. Вместе с сёстрами она открыла двери своего дома для тех, кого отвергло общество. Несмотря на страх и недоверие местных жителей, её доброта и сострадание стали опорой для женщин, ищущих исцеления и защиты. Как рассказывает сестра Розмари, многие молодые девушки, нередко с детьми, рождёнными в результате насилия, нашли у них приют и возможность начать новую главу своей жизни.

Хотя у неё не было специального образования, она стала обучать женщин шитью, помогая им превращать обрывки ткани в красивые сумки. Эти изделия стали не только источником дохода, но и символом новой жизни: даже то, что кажется ненужным, можно превратить во что-то ценное. «Посмотрите, как красивы эти сумки. Вы сшили их из того, что другие выбросили, и собрали всё это с любовью. Вы тоже можете стать такими же прекрасными», — говорит сестра Розмари своим ученицам.

Сестра Розмари Ньирумбе с детьми из Уганды

История одной женщины, которой сёстры помогли преодолеть её собственное бремя вины, особенно ярко раскрывает сущность христианской милосердной любви. Ещё ребёнком она была похищена повстанцами вместе с младшей сестрой. Девочка несла сестрёнку на спине, и у реки, обессиленная, она попросила о помощи, но вместо этого услышала страшный ультиматум: либо её жизнь, либо жизнь сестры. Под угрозой смерти её заставили совершить немыслимое — убить родную сестру. Годы спустя, измученная чувством вины, она встретила сестру Розмари, которая стала для неё наставницей и другом. «Прости себя, — призывала её монахиня. — Тебя вынудили. Бог тебя уже простил». Эта история навсегда осталась в её сердце, напоминая о её миссии — дарить надежду.

Надежда, которую сестра Розмари дарит этим женщинам, — не просто слова, но ежедневный выбор: быть рядом несмотря на трудности. Она признаётся, что не говорит им о Боге напрямую. «Достаточно моего присутствия, чтобы сказать им: я с ними потому, что верю в Бога. Я возвещаю о Нём тем, что я здесь», ‒ подчеркнула монахиня. Ведь чтобы нести свет в души, уставшие от страданий, важно не просто верить, важно этой верой жить.



Источник: русская служба Vatican News