Сестра Натали Бекар: Синод – это духовное событие

Заместитель секретаря Синода епископов рассказала о семинаре на тему синодальности, который недавно походил в рамках подготовки к очередной ассамблее Синода епископов: синодальный опыт – это путь послушания Святому Духу.

Церковь уже готовится к Синоду епископов на тему соборности: он будет проходить не только в Риме, но и в каждой поместной Церкви на пяти континентах. Торжественное открытие синодального пути состоится в Ватикане в присутствии Папы Римского 9 и 10 октября 2021 года.

Важный аспект подготовки Синода касается духовной жизни, и Папа Франциск ясно выразился по этому поводу 30 апреля этого года, встречаясь с представителями объединения «Итальянское католическое действие»: «Мы должны быть точны, когда говорим о синодальности, о синодальном пути, о синодальном опыте: это не то же самое, что парламент». Синодальность не означает обсуждение проблем, поиск большинства и пастырские договоренности. Главная черта синодальности – это присутствие Святого Духа в процессе совместного распознавания, подчеркнул Епископ Рима.

В интервью Радио Ватикана о духовном измерении предстоящего события рассказала сестра Натали Бекар, заместитель секретаря Синода епископов. Комментируя недавний семинар на тему синодальности, французская монахиня отметила, что в Церкви существуют разные течения духовной жизни, различные духовные семьи. Поэтому нужно проанализировать, каким образом каждое из этих течений осуществляет распознание в церковной общине, как оно стремится к единству ради миссии, которое и есть синодальность. Исходя из этого нужно искать общие черты, отметила с. Бекар:

«В рамках подготовки к следующему Синоду было решено создать четыре комиссии: богословскую, методологическую, духовную и по делам коммуникации. 1 июля состоялось однодневное рабочее заседание, положившее начало работе комиссии по духовности, призванной стать поддержкой всему синодальному процессу. Эта комиссия будет заниматься основным аспектом Синода епископов, которым является духовность, потому что не бывает синода в отрыве от духовного процесса, то есть от слушания Святого Духа».



Источник: Vatican News