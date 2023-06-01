Сессия Комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной Церквями пройдет в Александрии 1-7 июня

Сессия Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквями пройдет в Александрийском Патриархате в Египте с 1 по 7 июня.

Как сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Orthodox Times, во встрече примут участие 24 католика и 18 православных — иерархи, клирики и богословы-миряне.

Смешанная международная комиссия была создана решением Папы Иоанна Павла II и Патриарха Константинопольского Димитрия в 1979 году. С тех пор состоялось 14 пленарных сессий комиссии, первая из них — в 1980 г. на о. Патмос.

Тема последней сессии, которая прошла в 2016 г. в Кьети (Италия), звучала как «Синодальность и первенство в первом тысячелетии. На пути к общему пониманию служения единству Церкви».

На новой сессии в Александрии участники также будут обсуждать темы синодальности и первенства, но уже во втором тысячелетии христианства.