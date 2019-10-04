Сергей Лавров предложил развивать диалог, начатый Патриархом Кириллом и Папой Франциском, с целью оградить религию от политизации

Для того чтобы оградить религию от всяческой политизации и продвигать в мире идею согласия следует развивать тот межцивилизационный диалог, который в 2016 году в Гаване начали Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», на сессии, посвященной Ближнему Востоку в общем контексте российской политики, глава МИД России отметил, что Русская Православная Церковь, совместно с другими Поместными Церквами, а также Римско-Католической Церковью, пытается именно с помощью религиозных ценностей продвигать в мире идеи согласия и взаимоуважения.

– Эту роль религии, я считаю, Русская Православная Церковь вместе с братскими Православными Церквами, вместе с Ватиканом, Римско-Католической Церковью, стремится выполнять весьма и весьма активно, и мы тесно сотрудничаем с тем, чтобы использовать религиозные чувства для продвижения согласия, для разрешения конфликтов, – сказал Сергей Лавров.

По мнению главы МИД России, важнейшим событием в этом вопросе стала историческая встреча Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в феврале 2016 года в Гаване.

– Мне кажется, что вот тот диалог, который был начат Святейшим Патриархом и Папой Римским, он мог бы быть продолжен именно с точки зрения того, чтобы ограждать религию от любых политических игр. Тем более игр, которые разворачиваются в регионах, где идут конфликты, где разразились кризисы, – сказал министр иностранных дел. Он добавил, что созданный таким образом межцивилизационный диалог – «это очень интересная, но пока малоиспользуемая площадка».

В заключение Сергей Лавров выразил надежду, что вместе с Русской Православной Церковью и в сотрудничестве с международными партнерами России удастся «более активно ограждать религиозные чувства от всякой политизации».

Источник: ФОМА