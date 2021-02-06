Сенат Франции отклонил статью, разрешающую искусственное оплодотворение женским парам
После бурных двухдневных дебатов Сенат Франции в ночь на 4 февраля отклонил поправку к закону о биоэтике, разрешающую искусственное оплодотворение женским парам. Как отмечает газета La Croix, в верхней палате парламента по сравнению с прошлым годом позиции изменились. Сообщает Благовест-инфо.
Запрет использовать технологии деторождения с медицинской помощью (la procréation médicalement assistée – PMA) для одиноких женщин или гомосексуальных пар – неожиданный исход долгой полемики. Результаты голосования приводит газета Le Monde: 132 сенаторов проголосовали против, 48 – за, 152 воздержались. Вместе с тем, эксперты отмечают, что нижняя палата парламента Франции (Assemblée nationale) может решить иначе. Дебаты продолжатся весной.
Кроме нашумевшей статьи о PMA, Сенат исключил еще несколько положений законопроекта о биоэтике, открывающих путь к трансгуманизму. В частности, отклонены статьи о возможности женщинам хранить в банке свои яйцеклетки, то есть, откладывать беременность, к годам 35–40 и более, занимаясь в молодости карьерой. Также из законопроекта убрали тексты о возможности создания трансгенных эмбрионов, искусственных гамет (например, из клеток кожи) и эмбрионов-химер (животное-человек). Пока исключено разрешение прерывания беременности на поздних сроках по социальным и психологическим причинам. Сохраняются и препятствия для использования суррогатного материнства (GPA), запрещенного во Франции. Обходя этот закон, некоторые пары пользуются услугами GPA за границей. Теперь нужно пройти процедуру усыновления – выданное за границей свидетельство о рождении ребенка не будет автоматически принято во Франции.
По данным La Croix, в 2014 году при помощи PMA совершено 25 208 родов традиционных пар (3 процента от всех родов). Порядка сотни французов ежегодно прибегают к услугам суррогатной матери (GPA) за границей.В прошлые выходные во многих городах Франции прошли манифестации против искусственного оплодотворения для однополых пар.
Католическая Церковь Франции накануне обсуждения в Сенате поправок к закону о биоэтике призвала христиан к усиленным молитвам, отмечая, что «законопроект создает серьезные риски для нашего общества, нарушая порядок человеческого происхождения». В комментариях к материалам на эту тему на страницах христианских изданий и в соцсетях французы обеспокоены новыми положениями закона о биоэтике. «Пока мы не отстоим настоящие семейные ценности вместе с папой, мамой и их детьми, и с нашими христианскими ценностями, всё будет идти не так», – пишут пользователи соцсетей. «Эти законы мерзкие в глазах Бога. Как христиане мы не можем и не должны принять их», – говорится в другом типичном комментарии. Христианская радиостанция Radio Notre Dame посвятила немало передач нюансам поправок к закону о биоэтике. В передачах участвовали законодатели, медики, философы, священники, представители различных слоев общества…
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