Сектор Газа: больным детям отказано в эвакуации

Детский фонд ООН заявил о постоянных задержках в эвакуации детей из сектора Газа: эти задержки стоят многих юных жизней. Передает русская служба Vatican News.

По данным ЮНИСЕФ, за период с 1 января по 7 мая этого года из сектора Газа по медицинским показаниям были эвакуированы в среднем 296 детей в месяц, а начиная с 7 мая, то есть с момента закрытия пограничного перехода «Рафах» — всего 22 ребенка в месяц. С тех пор, как «Рафах» был закрыт, лишь 127 детей – многие из которых с травмами головы, потерей конечностей, злокачественными опухолями и тяжелой формой истощения, — смогли покинуть места боевых действий.

Пресс-секретарь Детского фонда Джеймс Элдер заявил, что, если действовать в подобных темпах, понадобится семь лет для эвакуации двух с половиной тысяч детей, уже сейчас нуждающихся в медицинской помощи.

В отчете ЮНИСЕФ говорится, что израильский Координатор действий правительства на территориях, контролирующий пропускные пункты на границей с сектором Газа, предоставил лишь список пациентов, чья эвакуация была одобрена, и неизвестно, сколько еще детей остаются без медицинской помощи, с риском летального исхода или ампутаций. Причины отказа не сообщаются. Все это происходит на фоне постоянных бомбардировок в секторе, где больницы были разрушены и не могут справиться с наплывом маленьких пациентов. Медицинский персонал на территории сектора Газа сообщает о нехватке самого необходимого: шприцев, пластырей, мазей от ожогов, жидкостей для капельницы и обезболивающих, не говоря уже об инвалидных креслах, костылях, слуховых аппаратах и батарейках для оборудования.

Детский фонд утверждает, что он в состоянии обеспечить безопасное перемещение детей из сектора Газа для оказания медицинской помощи, если бы им было дано такое разрешение.