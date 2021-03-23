Секретарь Папской библейской комиссии: «В Библии женщина описана согласно архетипам эпохи»

Недавно Папа Франциск назначил секретарем Папской библейской комиссии Нурию Кальдук-Бенагес, монахиню из конгрегации Миссионерок Святого Семейства из Назарета.

В интервью Vatican News сестра Нурия, первая женщина в истории, занявшая этот пост, рассказала о своих исследованиях, в частности, посвященных женским образам в Библии. Кальдук-Бенагес преподает Ветхий Завет в Папском Григорианском университете, является приглашенным профессором в Папском библейском институте и членом Католической библейской федерации.

По ее мнению, женщины могут внести специфический вклад в библеистику благодаря своей компетенции, интересам и перспективе. Это относится, например, к изучению метафор, связанных с женственностью, к феминистской герменевтике и так далее. Кальдук-Бенагес рассказала также о трудностях, с которыми приходится сталкиваться библеистам при изучении женских образов в Священном Писании.

«В некоторых библейских повествованиях, — пояснила испанский теолог, — женщины предстают в подлинном смысле как главные действующие лица истории Израиля, с важной миссией, которую они призваны исполнить для народа. В других же они — лишь орудие мужской власти. В иных(текстах) авторы вообще о них умалчивают. Таким образом, их истории не рассказаны, и мы не можем услышать их голоса. В этом – наша основная трудность. Кроме того, не следует забывать: библейские тексты – это очень древние повествования, в которых женщина описана согласно архетипам соответствующей эпохи и в андроцентричной перспективе авторов».

Нурия Кальдук-Бенагес поделилась также своим опытом работы в созданной Папой Комиссии по изучению женского диаконата.