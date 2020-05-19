Santo subito. С днем рождения, Папа!

18 мая 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения Кароля Войтылы, Римского Папы Иоанна Павла II. «Атриум» — внутренний дворик Библиотеки иностранной литературы — единственное место в России, где установлен памятник этому выдающемуся церковному деятелю, христианскому гуманисту, философу, поэту и драматургу. На сайте Библиотеке иностранной литературы запечатлены слова признательности и благодарности по адресу этого великого Папы.



Архиепископ Павел Пецци, ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве:

— 18 мая — столетие рождения Кароля Войтылы, который стал великим Папой Иоанном Павлом II. Интересно, что в этот же день год спустя родился мой отец. Поэтому мне было легко запомнить эту дату.

Я лично встретил святого Папу Иоанна Павла II лишь один раз, когда еще молодым семинаристом был приглашён на аудиенцию в Ватикане вместе с группой друзей покойного кардинала Сильвестрини. Однако взгляд Папы сопровождает меня до сих пор. Я отчетливо помню это впечатление, что в те сорок-сорок пять секунд, что мы с ним говорили, для этого человека во всём мире существовал только я.



Надо ещё сказать, что толчком к моему решению поступить в семинарию Братства Святого Карла Борромео, одного из Обществ апостольской жизни, послужили слова Папы на встрече в Риме в сентябре 1984 года: «Мы верим в Иисуса Христа, умершего и воскресшего, в Иисуса Христа, присутствующего здесь и сейчас, Который может изменить, и на самом деле изменяет жизнь и мир, преображая их. Идите по всему миру и несите истину, красоту и справедливость, которые вы нашли в Иисусе Христе». Его философские, богословские и поэтические труды составляли существенную часть моего воспитания в семинарии. И до сих пор я перечитываю иногда его стихи, как например прекрасные стихи о Веронике: «Твоё лицо рождалось из Того, на Кого ты пристально смотрела…».

В Иоанне Павле II продолжилась великая традиция синтеза культуры и веры, встреча Христа, современного нашей эпохе, с современной культурой. Для меня остается невероятно важным его призыв к этому синтезу, потому что «вера, которая не становится культурой, — это вера, не принятая до конца, не обдуманная целостно, не пережитая с верностью». И эта вера происходит из встречи с Христом: «Источником нашей веры является единственная в своём роде встреча, которая означает открытие многовековой тайны».

Мне особенно запомнилась одна из последних речей Иоанна Павла II, которую он произнес в 2003 году, будучи уже старым, глубоко уставшим и больным человеком, но в которой очень ясно чувствуются, что его энтузиазм, его вера, и его желание, чтобы Христос был познан и любим, не погасли никогда: «По мнению многих современных европейцев, им известно, что такое христианство, но они не знают его по-настоящему; многие из принявших Крещение живут так, будто Христа нет; у многих место твёрдых убеждений, идущих от веры, сейчас занято весьма смутным и мало что для них значащим религиозным чувством. ‘Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?’». Эту задачу продолжили Бенедикт XVI и Франциск. Эту задачу должны продолжить и мы.

Кардинал Станислав Дзивиш Архиепископ Краковский (из послания к Обществу Иоанна Павла II в России):



— Вероятно, Ваши планы, связанные с мероприятиями в честь столетия со дня рождения Святого Папы, подобно многим другим во всём мире, подверглись существенному изменению по причине эпидемии коронавируса. Тем не менее остаются неизменными желание почтить памятью годовщину рождения Святого Иоанна Павла II, Ваши преданность и любовь к Его личности. Самое прекрасное — это живая память сердец, проявления любви к ближнему, каждодневной жертвенности и служения другим людям, к чему неоднократно призывал наш Святой Папа.

Если на то будет воля Божья, мы сможем осуществить наши замыслы и принять участие в прекрасных событиях по случаю сотой годовщины Святого Иоанна Павла II. Желаю Вам Божьего благословения в будничной жизни и исполнении повседневных обязанностей. Да сопутствует Вам заступничество Иоанна Павла Великого!

Архиепископ Иван Юркович, Апостольский Нунций, Постоянный Наблюдатель Святого Престола при отделении ООН в Женеве, бывший Апостольский Нунций в Российской Федерации:

— Я искренне рад и душевно благодарен присоединиться к тем, кто пожелал вспомнить о столетии со дня рождения Папы Иоанна Павла II. Хотя с его кончины прошло сравнительно немного лет, но создается впечатление, что он жил в далекую эпоху, которую сейчас похоронили новые актуальные события, почти полностью завладевшие нашим вниманием и подчинившие себе нашу энергию. Очевидно, что нелегко воздать должное человеку, столь выдающемуся и столь уникальному для жизни Церкви и мира, хотя бы потому, что его понтификат был таким продолжительным.

Позвольте мне отметить одну, очень важную характерную особенность, которая направляла его миссию. Речь идет о его заботе обеспечить гарантии свободы для той миссии, которую осуществляет Церковь среди людей. Эта свобода почти всегда подвергается опасности: часто по идеологическим причинам, но также и потому, что создается культурное давление, которое стремится вытеснить религиозный феномен из общественной жизни. Церковь должна всегда быть настороже в том, что касается гарантий, дабы религиозная сфере не была сведена только к частной жизни.

Похоже, что мы сталкиваемся с тем же риском в нынешнее время, отмеченное эпидемиологическим кризисом во всём мире. В этих условиях мы должны делать все возможное, чтобы наши общества сохраняли открытость к трансцендентному и духовному измерению. Духовная жизнь — один из самых важных ресурсов для любого общества, и мы не должны оставлять усилий, чтобы хранить этот источник постоянно доступным для всех и чтобы духовная жизнь руководила нашими решениями во времена испытаний и неуверенности.

Рикардо Эрнесто Лагорио, Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики в Российской Федерации:

— Как дипломат, я всегда подходил к своей профессиональной миссии с гуманистической точки зрения, старался основывать свои действия на этических принципах. Я убежден, что международная политика должна иметь прочную нравственную основу и, в частности, учитывать ту влиятельную роль, которую религиозные акторы и институты играют во всех регионах мира и почти во всех ключевых вопросах глобальной политики.



В данном контексте фигура Папы Иоанна Павла II приобретает особую актуальность. Успех его дипломатического апостолата, распространенного им лично по всем уголкам мира, был подкреплен привычными средствами дипломатии, главным образом диалогом с правящими кругами, отдельными личностями, гражданским обществом — диалогом, неустанно продвигающим концепцию «культура прежде всего». Как говорил Папа Иоанн Павел II: «Не тебе говорить о том, кто ты есть. Позволь мне напомнить тебе, кто ты есть».

Но, возможно, его самое главное наследие — слова из речи, произнесенной перед Международным советом по вопросам продовольствия при ФАО 5 декабря 1992 года: «Гуманитарное вмешательство обязательно там, где поставлено под угрозу выживание населения и целых этнических групп». По сути, он сформулировал концепцию, принятую на Всемирном саммите 2005 года главами государств и правительств, подтвердившими свою обязанность защищать население перед лицом геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности.

Ольга Седакова, поэт, переводчик:

— Мне выпало счастье не однажды и подолгу видеться с Иоанном Павлом II. Это были ежегодные «Соловьевские встречи» в его покоях в 1996–1999 годах. После каждой встречи меня долго не покидало чувство, что я побывала в центре мира, может быть, в сердце мира и что это сердце — христианское. Всё остальное казалось провинцией.

Великий Папа — говорили о нем при жизни. Santo subito, святой без промедления! — этими словами его провожали. Я никогда больше не встречала такого отношения к человеку, которое в нем было ясно, как день.



В одном из стихотворений Кароля Войтылы Сын говорит Отцу:

Я оставил Твой взор, полный беспредельного сияния,

Ради взора людей, в котором свеченье пшеницы.

Вероятно, он и видел в каждом, кого встречал, это дорогое для него свеченье. Он как будто чего-то всерьез ждал от тех, с кем встречался, и с благодарностью прощался с ними. Таков, я думаю, взгляд святости. Ты чувствуешь себя видимым до глубины — и это не пугает, как следовало бы ожидать (человек недаром остерегается быть видимым и прячется от всевидящего взгляда, как некогда Адам), а наоборот: бесконечно ободряет. Оказывается, там, в глубине в нас видят что-то такое, что можно любить, что «хорошо весьма» — и о чем мы сами в себе вряд ли догадываемся. Это поражает. «Не бойся себя! Не бойся ничего!» — говорит этот взгляд. Как известно, этим призывом — «Не бойтесь!» — Иоанн Павел II начал свой долгий понтификат. Надежда и бесстрашие — вероятно, главные слова, с какими он обращался к миру, который он видел как «цивилизацию страха», «цивилизацию безнадежности». «Не бойтесь!» — с этими словами в Евангелии являются ангелы. В этом смысле святой — вестник. Он приходит с благой вестью. Он сообщает ее не столько словами, сколько самим собой, потому что он и есть «наше письмо» миру, как говорит об этом апостол Павел. Рядом со святым мы чувствуем себя в центре мира, как я уже сказала, и это чувство удивительно: это чувство, что всё спасено и ничто не погибнет. Что все и всё вместе. Единство — еще одно из главных слов Иоанна Павла II: христианское единство и единство рода человеческого. Он любил Россию, русскую культуру, православие и надеялся на то, что мы будем вместе. «Я каждый день молюсь о России», — сказал он при первой встрече. Мне было горько и стыдно, что в России этого не поняли. Благодаря ему я видела, что такое ничем не ограниченная готовность любить.

Священник Иакинф Дестивель, ответственный сотрудник Папского Совета по содействию христианскому единству:

— Святой Иоанн Павел II был первым Папой, которого я видел; мне тогда было десять лет. Это случилось во время его первого визита во Францию в июне 1980 года. Мне в качестве скаута довелось выслушать его знаменитое выступление в аэропорту Ле Бурже. Тогда он поставил перед моей страной вопрос: «Франция, старшая дочь Церкви, верна ли ты обетам своего Крещения?». Эти слова продолжают раздаваться в сердцах всех французских католиков.

Во время той же парижской поездки Иоанн Павел II впервые прибегнул к образу «двух лёгких». «Нельзя, чтобы христианин, я бы даже сказал — католик, дышал одним легким; следует иметь оба лёгких, восточное и западное», — заявил он в своем выступлении перед представителями других христианских конфессий. Это выражение, «оба лёгких», будет часто повторяться им позже во время понтификата. Хотя полный их смысл оставался не вполне доступен для меня, эти два изречения запечатлелись во мне, и в некотором смысле они были связаны: именно через возвращение к дыханию обоими лёгкими и моя страна, и христиане всего Запада, и я — прежде всего, я говорю за себя — обретем или восстановим верность своему Крещению.



Намного позже прозвучало третье выражение Иоанна Павла II, сопроводившее мой духовный путь. В год моего послушания в качестве доминиканского монаха — это был 1995 год — вышла в свет энциклика Ut unum sint, 25-ю годовщину которой мы отмечаем сейчас. В ней Иоанн Павел II, помимо прочего, говорит: «Верить во Христа — значит жаждать единства; жаждать единства — значит жаждать Церкви; жаждать Церкви — значит жаждать общения в благодати, которое соответствует предвечному замыслу Отца. Таков смысл молитвы Христовой: ‚Ut unum sint‘ — ‚Да будут все едино!‘». Эта энциклика, и именно эта фраза, поразила меня и прозвучала для меня как призыв. Я осознал, что моим призванием будет молиться и по мере моих скромных сил трудиться ради единства христиан, которого желает Христос, ради единения, понимаемого как «дыхание обоими лёгкими».

Иоанн Павел II, первый славянский Папа, позаимствовал это выражение у русского — у Вячеслава Иванова. И я думаю, что для Иоанна Павла II Россия занимала особое место в этом желанном для Христа единстве христиан. Ныне, в сотую годовщину рождения Святого Папы, пусть его призыв дышать «двумя лёгкими» по-прежнему вдохновляет нас!



Наталья Зазулина, историк, писатель:

— Иоанн Павел II наш современник, и наверное поэтому, мир так беспечен и невнимателен, и оценить истинный масштаб его личности предстоит уже следующим поколениям. И тем не менее, я попробую, и скажу о покаянном обряде Mea Culpa 12 марта 2000 года перевернувшей сознание множества людей! Общее покаяние Иоанна Павла II, Понтифика от имени Церкви и призыв к очищению памяти останется в истории Человечества! И это не были слова, традиционно произносимые на торжественных богослужениях: Понтифик просил прощения за нетерпимость и насилие, за грехи, нарушившие в прошлом единство христианского мира, каялся за неуважение к иным религиям, просил прощения за попрание человеческого достоинства и многое другое. Иоанн Павел II показал, что Церковь жива, и как все живое она ошибалась, а чтобы жить дальше, ей надо признать ошибки! Это застывшим бронзовым монументам всё равно, а у Церкви есть завтрашний день и потому так пронзителен был его призыв — к глубокому испытанию совести! Обряд покаяния 12 марта 2000 г. и слова Иоанна Павла II в сердце католического мира —соборе Святого Петра — изменило мою жизнь православной христианки. Понтифик подарил всем независимо от конфессий надежду на чудо прощения, но главное — что Церковь жива! 18 мая 2020 г. мы отметили 100-летие Иоанна Павла II — спасибо, что он был рядом с нами на изломе нашего XX века.

Игорь Баранов, исполнительный директор Издательства Францисканцев, председатель российского Общества Иоанна Павла II:

— В каждом святом сияет облик Христа. Иоанн Павел II был прежде всего человеком неустанной и глубокой молитвы и своим примером призывал верующих открыть сердца Спасителю. Для миллионов людей Иоанн Павел II был не только главой Католической Церкви, Святейшим Отцом, но и настоящим духовным отцом и учителем, да и просто очень близким человеком. Всё его служение было направлено на объединение людей, и даже смерть Понтифика красноречиво подтвердила это…

Святость Иоанна Павла II ещё при его жизни была очевидна многим, а тем более — тем, кому довелось с ним общаться. Как величайшее сокровище я храню в своем сердце память о встрече с Папой, когда он принял на аудиенции наш редакционный коллектив «Католической энциклопедии» и, несмотря на болезненное состояние, обратился к нам с приветственной речью, а потом вручил каждому из нас медаль своего Понтификата.

Во всём мире — не только католическом — хранится память о святом Иоанне Павле II, воздвигаются посвященные ему храмы (один из них строится в Тольятти) и памятники, его именем называют научные центры, улицы и даже аэропорты, о его жизни снимают фильмы… Но, наверное, всё же самое главное, что нам оставил святой Папа — огромное духовное наследие, из которого смогут черпать живую воду веры еще многие и многие поколения.

В своем служении на Престоле Святого Петра Иоанн Павел II не только обращался с призывом «Не бойтесь!», но и сам никогда не боялся, во многих случаях «идя против течения», в том числе отчаянно борясь за сохранение христианских корней Европы. Его критиковали за консерватизм, хотя он последовательно воплощал в жизнь связанные с церковными реформами решения Второго Ватиканского Собора, в работе которого активно участвовал. Критике подвергалась и бескомпромиссная борьба Иоанна Павла II за достоинство человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. А Папа делал то, что ему велела совесть.

Юрий Табак, религиовед:

— Мало сказать, что кому-то из нас довелось застать эпоху Иоанна Павла II. Папа сам был целой эпохой. Он стал одним из тех двигателей развития цивилизации в самых разных аспектах — не только религиозном, но и политическом, и культурном. О его роли, к примеру, в распаде коммунистической системы еще будут писать и писать. Я же много лет интересуюсь проблематикой иудейско-христианского диалога и отмечу роль Папы в этом, только одном из многочисленных направлений его деятельности. История католическо-иудейских отношений обязана свои радикальным поворотом в XX веке от средневекового мрачного наследия не только событиями Второй мировой войны, потрясшей мир, но и тем, что называется ролью личности в истории. И Католической Церкви, и иудейско-христианскому диалогу повезло. С конца 1950-х годов сразу несколько понтификов внесли грандиозный личный вклад во взаимопонимание иудеев и христиан. Иоанн Павел II, всё детство которого прошло среди еврейских детей, у которого почти весь класс сгорел в огне Холокоста, на всю жизнь сохранил любовь и преданность еврейскому народу. И реализовал эту любовь в документах, посещениях синагог, выступлениях. Он всё сделал для того, чтобы сдвинуть вековой тяжкий балласт со своего места. И это ему удалось. Что станет еще одним памятником в сердцах людей — иудеев и христиан — воздвигнутым к 100-летию Папы Иоанна Павла II.

Мигель Паласио, доктор теологии (ThD), советник генерального директора Библиотеки иностранной литературы:

— Библиотека иностранной литературы стала не только единственным местом в России, где установлен памятник Папе Иоанну Павлу II, но и издателем его письменного наследия — теологического, проповеднического, социально-христианского, поэтического, драматургического. В 2011-м, год появления памятника, «Иностранка» еще и выпустила сборник трудов Кароля Войтылы «Постижение любви», чему, я помню, очень радовалась Екатерина Юрьевна Гениева. Она как-то назвала Иоанна Павла II «самым гуманитарным, самым филологическим Папой за историю всего Папства».

Иоанн Павел II во многих сферах был «самым-самым», первооткрывателем. Об этом очень много написано и сказано на разных языках. Он и по сей день остается самым путешествующим Папой (совершил более ста зарубежных поездок), самым коммуникативным Епископом Рима — он пообщался, думаю, с сотнями тысяч людей. Он поддержал первое в католицизме движение мирян («Движение фоколяров»), столь значимое для христианства в наши дни.

При этом он, хотя и не самый, но точно один из наиболее неоднозначных понтификов. В том числе в свете католическо-православных отношений. Впрочем, исторические процессы в сфере религии и межконфессиональных контактов нужно оценивать максимально тактично и не с «высоты» нашей эпохи, а исходя из условий, задач и образа мышления того времени.

Мне бы хотелось упомянуть и о том, что Иоанн Павел II много сделал для увековечивания памяти о христианских новомучениках и исповедниках самых разных национальностей. Например, он привлек международное внимание к жесточайшим антицерковным репрессиям режима Энвера Хожди 40-х — 80-х годов, объявившего Албанию первой атеистической страной планеты. В 1993 году Папа сказал, что «история еще не знала подобного произошедшему в Албании». Увы, знала — там, где черпал «вдохновение» Хожда, — в России, в чьей новейшей истории самое большое в мире число пострадавших за веру.

В мае 2000 года Иоанн Павел II возглавил поминовение «свидетелей веры» XX столетия в Ватикане с участием представителей Православных Церквей и других христианских общин. А через несколько дней отправился в последнее паломничество в любимую им Фатиму в Португалии, где в 1917 году Дева Мария предрекла, в частности, гонения на Церковь в России. В 2001 году Папа причислил к лику блаженных отца Леонида Федорова, первого родившегося на российской территории католического святого. В 20-е годы он, наравне с православными страдальцами, пережил тюрьмы, лагеря и ссылки. На церемонии беатификации отца Леонида Иоанн Павел II выразил знаковое пожелание, чтобы жертва мучеников и исповедников прошлого века стала «практическим уроком, как нужно жить для всех». Подчеркну: в первую очередь, именно жить, а не погибнуть. Дар жить для всех — это и есть ключ к диалогу, взаимопониманию и единению сердец.

Владимир Фролов, ведущий специалист Центра специальных выставочных проектов Библиотеки иностранной литературы:

— Сложно что-то писать о человеке, во многом определившим историю ХХ века. Напишешь свой восторг от осознания того, что ты жил и трудился в его эпоху — получится панегирик, напишешь о проблемах в понимании некоторых его действий — скажут, что предвзят… Однако о Папе Иоанне-Павле II написать стоит. Хотя бы то, какие образы возникают при упоминании о нем.

Так случилось, что я родился в его долгий понтификат. То есть, именно о таких принято сегодня говорить «generation-John-Paul-2». И также — так случилось, что жизнь дала мне возможность, хотя бы частично, встречи с ним. На Всемирных днях молодежи 1997 или 2000, в Болгарии в 2002, во Франции в 2004, не считая поездок в Рим… От этих встреч и от кадров хроники остаются образы, которые для меня определяют, каким он был, мой Папа Иоанн-Павел.

Первый образ — собор Святого Петра, 22 октября 1978 года. Хроника показывает довольно молодого человека, взывающего к многотысячной толпе на площади: «Non abbiate paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo!». «Не бойтесь» — девиз почти 27 лет его понтификата. Не бойтесь открыть двери Тому, Кто призвал вас к жизни. Не бойтесь открыть двери своего сердца Его любви, а значит, и любви всего мира, общего дома для всех нас. Потом еще прозвучат слова, сказанные во время первого визита на родину: «Не теряйте вашей внутренней свободы!». Две фразы — как два крыла, позволяющие наконец-то взлететь и освободиться от удушающего маразма людоедских режимов, в которых мы жили…

Второй образ — лагерь Аушвиц (Освенцим) и Стена Плача в Иерусалиме. Здесь речи и встречи были до и после, но в центре — тишина. И одинокая фигура в белом. Для меня лично, наверное, это самые главные моменты его понтификата. И никаких слов не было нужно — молитва на коленях и дрожащая рука, вкладывающая лист бумаги в выщербленную стену говорят намного больше…



Образ третий, самый тяжелый, но, в то же время, самый понятный. В 2004 году Папа решает участвовать в Национальном паломничестве в Лурд, городок на юге Франции, куда стекаются тысячи паломников со всей страны и со всего мира в поисках утешения и исцеления. Это произойдет менее, чем за год до его кончины. Уставший, тяжко болящий, он проведет два дня среди таких же, как он — болящих в поисках утешения и исцеления. Быть совсем рядом в эти дни стало для меня самым сильным событием тех лет.

Сколько бы не говорили сегодня о разных сторонах понтификата Папы-поляка, приукрашивая или приуменьшая его значение, мой Папа остается тем, кто каждому говорит: «Не бойся открыть двери своего сердца, не бойся сделать это даже тогда, когда всё в твоём окружении против или ты устал, впусти надежду и увидишь, как она преобразит тебя!»

Алексей Юдин, советник генерального директора Библиотеки иностранной литературы, историк, телеведущий:

— Прежде всего перед этим образом Папы Иоанна Павла II приходят на ум и в сердце слова благодарности. За всё то, что он сделал, а масштаб его деяний огромен, и за всё то, что он явил нам. Явил как человек, как христианин — как священник, епископ, и наконец, как Преемник Апостола Петра. Моя благодарность ему — прежде всего за свидетельство о человеке, который всегда остается человеком, если он уповает на Бога. Человечность Кароля Войтылы, которая была непреходяща и соразмерна любому его возрасту и положению, мне запомнилась в нем больше всего.



В моей жизни так случилось, что начиная с 2000 года я неоднократно встречался с ним, присутствовал на разных мероприятиях с его участием. Это уже был старенький Папа, терзаемый жестоким недугом. Но он продолжал свое служение. И помимо всего прочего и очень важного, этот Папа в образе старика с плохой дикцией и трясущимися руками открывал нам забытую силу старости, мощь человеческого духа и его сопротивление немощи тела. Помню один случай. По-моему, это был 2004 год. Я присутствовал на аудиенции. Папа читал обращенное ко всем собравшимся послание. Он с трудом выговаривал слова. Рядом с ним стоял специальный помощник, и когда Иоанну Павлу стало совсем плохо, и он прекратил чтение, то помощник взял у него бумагу и бодрым голос стал читать дальше. Но ближе к концу послания Папа с трудом повернул голову и сделал жест рукой. Помощник вернул бумагу, и, собравшись с силами, Папа дочитал последние строки сам, своим голосом. Он довел дело до конца, вопреки боли и немощи. Перед нами был Преемник Апостола Петра, а может быть и сам Святой Петр, во всей своей человеческой слабости и силе. Спасибо святой Иоанн Павел. Я буду помнить об этом всегда.