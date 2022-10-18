Сам Христос сделался хлебом: послание Папы Всемирной продовольственной организации

Питание является основоположным для человеческой жизни, и поэтому оно связано с ее священным характером, пишет Святейший Отец в послании, адресованном генеральном директору FAO Цюю Дунъюю по случаю Всемирного продовольственного форума, посвященного искоренению голода и бедности в мире. Передает русская служба Vatican News.

Пищевые продукты являются «конкретными знаками благости Творца и плодами земли, — отмечает Папа. – Сам Христос в Евхаристии сделался хлебом, живым хлебом для жизни мира». Уважительно относиться к продуктам и придавать им должное значение возможно только в том случае, если мы признаем, что они – дар Божий, а мы – лишь его распорядители. Наша забота должна в первую очередь быть устремлена к человеку как таковому и его нуждам: «В этот период взаимосвязанных кризисов послание Христа говорит – в том числе и неверующим — не просто предоставлять еду, но отдавать самих себя на служение другим, признавая и гарантируя центральное место человеческой личности». Именно этот приоритет должен вдохновлять отношения между людьми и народами, пишет в своем послании Святейший Отец, вверяя Всемогущему Богу работы форума и его плоды.