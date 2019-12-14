С усугублением кризиса в Ливане может исчезнуть последний оплот христианства на Ближнем Востоке

Сложившаяся политическая и экономическая ситуация в Ливане привела к высокому уровню эмиграции христианского населения, подобная тенденция может привести к исчезновению последнего оплота христиан на Ближнем Востоке, что только усугубит обстановку в стране и в регионе, заявил РИА Новости лидер ливанской православной партии «Аль-Машрек» Фади Дейри.

В четверг в офисе исполняющего обязанности министра по делам беженцев в Ливане РИА Новости рассказали, что есть реальные опасения начала ощутимого потока эмиграции граждан из Ливана на фоне усугубления экономического кризиса в стране. «На сегодняшний день имеется тяжелое экономическое положение. Если ответственные лица не разрешат проблему быстро, часть ливанцев уедет», – сказал источник. «Христианская община на сегодняшний день в плачевном положении. Большинство молодых людей и семей, имеющих возможность уехать, готовятся покинуть эту страну… Как только исчезнет последний оплот христиан в регионе, которым является Ливан, ситуация осложнится до предела», – сказал Дейри.

По словам лидера «Аль-Машрек», очевидно, что страны Персидского залива – Саудовская Аравия, ОАЭ и другие – поддерживают близкие им конфессии в Ливане. «К большому сожалению, мы не видим никакой заботы о христианах со стороны сильных христианских государств. В самой Европе происходит демографическое изменение за счет притока граждан других конфессий, и оно масштабное. Ни одна из сильных стран не пришла в Ливан с вопросом: чем можно помочь христианам здесь?», – сказал он.

Дейри отметил немаловажную роль наличия более 1,5 миллиона сирийских беженцев в Ливане, большая часть которых относится к мусульманам-суннитам. «Мы относимся с состраданием к этим беженцам. Но христиане стали чувствовать себя беженцами у себя на родине», – добавил он. «Необходимо помочь христианам остаться на своей земле. Сейчас христианская эмиграция очень высока. Большинство молодых людей мыслят в направлении уехать учиться или работать, к примеру, в Великобританию и создать там все условия, чтобы перевезти свои семьи. Здесь они видят, что им не могут обеспечить минимальные условия для жизни. Мы не говорим о финансовой помощи. Речь идет о защите, образовании и культурно-общественной поддержке», – подчеркнул Дейри.

По мнению собеседника агентства, если большинство христиан покинет Ливан, это приведет к конфессиональному дисбалансу, а оставшиеся крупные конфессии перейдут к конфронтации между собой, так как христиане на сегодняшний день «являются сдерживающим фактором».