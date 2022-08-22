С Иисусом на Иссык-Куле: духовные упражнения в тишине
Отцы-иезуиты приглашают всех желающих — сестер монахинь, священников и мирян — провести реколлекции в Духовном центре на озере Иссык-Куль в Кыргызстане.
Реколлекции в молчании по методу святого Игнатия Лойолы будут проводиться с 28 октября по 3 ноября 2022 года.
Для тех, кто будет первый раз на реколлекциях:
Тема
«ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ – БОГ ФУНДАМЕНТ МОЕЙ ЖИЗНИ»
Для тех, кто уже участвовал в реколлекциях в молчании (в том числе, кто не мог приехать весной):
Тема
«ПОЧЕМУ ИИСУС?»
Вести упражнения будут выпускник Папского Института Орентале в Риме отец Рафаил Буловски SJ и брат Дамиан Войцеховски SJ.
В программе:
Введение в игнатианскую молитву и медитацию над Священным Писанием
Индивидуальная и совместная молитва
Евхаристия и поклонение Святым Дарам
Беседы с духовным наставником
Расположение Центра:
Село Жениш, в 100 метрах от пляжа и нескольких километрах от гор Тянь-Шаня.
Тишина, свежий воздух, чистая вода и пустой пляж…
Размещение участников: один человек в комнате
Стоимость: 100 евро (транспорт из Бишкека включен)
Время в пути (из Бишкека до с. Жениш): примерно 5 часов
Виза:
Не нужно для граждан СНГ, ЕС и многих других стран. Кроме того, можно сделать электронную визу или получить ее в аэропорту.
Ковид:
Для въезда в Кыргызстан ничего нужно. Для возврата домой справку ПЦР можно сделать в г. Каракол (50 км от центра) или Бишкек– 20 Евро.
Для оформления заявок обращайтесь:
Брат Дамиан
damian@jesuit.ru
+996 773 974 547 (whatsapp)
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