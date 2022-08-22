С Иисусом на Иссык-Куле: духовные упражнения в тишине

Отцы-иезуиты приглашают всех желающих — сестер монахинь, священников и мирян — провести реколлекции в Духовном центре на озере Иссык-Куль в Кыргызстане.

Реколлекции в молчании по методу святого Игнатия Лойолы будут проводиться с 28 октября по 3 ноября 2022 года.



Для тех, кто будет первый раз на реколлекциях:

Тема

«ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ – БОГ ФУНДАМЕНТ МОЕЙ ЖИЗНИ»



Для тех, кто уже участвовал в реколлекциях в молчании (в том числе, кто не мог приехать весной):

Тема

«ПОЧЕМУ ИИСУС?»

Вести упражнения будут выпускник Папского Института Орентале в Риме отец Рафаил Буловски SJ и брат Дамиан Войцеховски SJ.

В программе:

Введение в игнатианскую молитву и медитацию над Священным Писанием

Индивидуальная и совместная молитва

Евхаристия и поклонение Святым Дарам

Беседы с духовным наставником

Расположение Центра:

Село Жениш, в 100 метрах от пляжа и нескольких километрах от гор Тянь-Шаня.

Тишина, свежий воздух, чистая вода и пустой пляж…

Размещение участников: один человек в комнате

Стоимость: 100 евро (транспорт из Бишкека включен)

Время в пути (из Бишкека до с. Жениш): примерно 5 часов



Виза:

Не нужно для граждан СНГ, ЕС и многих других стран. Кроме того, можно сделать электронную визу или получить ее в аэропорту.



Ковид:

Для въезда в Кыргызстан ничего нужно. Для возврата домой справку ПЦР можно сделать в г. Каракол (50 км от центра) или Бишкек– 20 Евро.

Для оформления заявок обращайтесь:

Брат Дамиан

damian@jesuit.ru

+996 773 974 547 (whatsapp)

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