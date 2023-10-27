С 2024 года в Музеях Ватикана — новые правила

С 1 января 2024 года Музеи Ватикана вводят новые правила продажи билетов и посещения экспозиций. Нововведения приняты в преддверии грядущего Юбилея 2025 года с тем, чтобы преодолеть некоторые критические ситуации, сложившиеся после окончания пандемии, сообщает Vatican News.

Ватиканские музеи продлят время открытия: их можно будет посещать с 8 часов утра до 7 часов вечера; последние гости смогут войти за два часа до закрытия. В туристический сезон, который начинается в марте, по пятницам и субботам и в некоторые другие установленные дни музеи будут открыты до 20 часов, а последние посетители смогут войти в 18 часов.

Каждый экскурсовод, аккредитованный при Музеях Ватикана, сможет провести группу максимум из 20 человек.

Новая система продажи билетов позволит противостоять феномену перепродажи. Входные билеты будут именными, и посетителей попросят предъявить удостоверение личности.

Все эти меры направлены прежде всего на прозрачность и эффективность, гарантируя возможность посетить ватиканские экспозиции всем желающим.