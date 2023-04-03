С 2006 по 2023 год 81 католический священник в Нигерии стал жертвой нападений — Fides

С 2006 по 2023 год в Нигерии было похищено 53 священника Католической Церкви, на 12 напали и 16 убиты. За семнадцать лет 81 католический священник в Нигерии стал жертвой нападений. Таковы данные, которые сообщила Конференция католических епископов в Нигерии о похищениях и убийствах священников в этой африканской стране, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство Fides.

О проблеме похищений священников и верующих в Нигерии известно давно. Она является частью более широкого явления похищений, жертвами которых, в частности, являются иностранцы, бизнесмены, политики, правительственные чиновники, дипломаты и традиционные правители (племенные вожди), а также обычные граждане, включая студентов и школьников, которые тоже часто становятся жертвами массовых похищений.

Северная Нигерия — это район, где проблема похищения людей уже давно связана с присутствием террористических группировок, начиная с «Боко Харам», от которой ткололись многие другие группировки террористов, наиболее важной из которых является «Исламское государство западноафриканской провинции» (ИСЗАП). Но в последние годы это явление распространилось на разные части Нигерии, в том числе на юг, где бедствие похищения людей переплетается с сепаратистскими заявлениями.

Во всех случаях нелегко провести различие между похищениями людей, совершаемыми террористическими группами, и преступными группами, преследующими только финансовую выгоду. На самом деле методы работы террористов и бандитов схожи. Террористы нападают на деревни, грабя имущество, разыскивая еду и скот, а также похищая мирных жителей. Обычные бандиты совершают аналогичные действия, но открыто не заявляют о них по идеологическим соображениям.

Независимо от того, совершаются ли они террористами или бандитами, в Нигерии зарегистрировано несколько различных форм похищения людей: запланированные похищения заранее установленных конкретных лиц; случайные похищения, особенно на улицах, захват жертв наугад (но не исключая отбора среди прохожих тех, кто может гарантировать более высокую выплату выкупа); массовые похищения людей (с обычно спланированными облавами городов, мест отправления культа, в том числе церквей и мечетей, школ, поездов и вокзалов). В случае похищений точно выбранных жертв наблюдались как похищения по привычному маршруту следования похищаемого, так и ночные нападения на жилище, а также «сентиментальные» ловушки для привлечения жертвы к месту, где их собираются похитить.

Большинство похищенных священников были похищены на дороге или во время нападений на их дома. В первом случае считается, что священники являются жертвами случайного похищения, но есть и примеры, когда священники были похищены на улице, часто во время Мессы или возвращаясь с религиозной службы.