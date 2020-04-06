Русская Православная Церковь поддерживает Ватикан в намерении канонизировать доктора Гааза

Русская Православная Церковь (РПЦ) поддерживает Ватикан в намерении канонизировать доктора Гааза. Об этом в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Сообщает Благовест-инфо.

«Эта канонизация готовилась давно, еще осенью из Ватикана мы получили об этом сообщение, в том числе наше мнение запрашивалось. И, конечно, мы дали положительное мнение, потому что мы знаем, какую роль играл доктор Гааз в жизни нашей страны, скольких людей он спас от смерти, скольким заключенным он помог и какой это был исключительный человек. Поэтому мы, конечно, радуемся тому, что Католическая Церковь по заслугам оценила подвиг своего сына, который отдал всего себя служению России», — заявил митрополит.

«Доктор Гааз девизом своей жизни сделал слова апостола Петра «спешите делать добро». И вот я думаю, что этот призыв как нельзя лучше подходит для нашего времени, он обращен ко всем – представителям бизнеса, и к нашим врачам, в том числе и к тем, которые уже на него откликнулись и полетели в Италию», — подчеркнул иерарх.

Как уже сообщалось, в мае 2018 года в кафедральном католическом соборе в Москве торжественной публичной сессией завершилась епархиальная стадия расследования в деле о беатификации — причисления к лику блаженных великого подвижника христианского милосердия доктора Фёдора Петровича Гааза (1780-1853), называемого «святым доктором Москвы».