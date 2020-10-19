Руководителям «общины Виссариона» проведут психиатрическую экспертизу в Москве

Новосибирск. 19 октября. Трех обвиняемых по делу «Церкви последнего завета» — Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова — перевезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы, сообщается в Telegram-канале защиты фигурантов дела.

«Вчера все трое подзащитных были доставлены в Москву для проведения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского. Защита была не согласна с таким решением, но следствие отказалось проводить экспертизу в Новосибирске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые находятся в Бутырском следственном изоляторе на карантине, а после тестов на коронавирус их переведут в стационар института для прохождения экспертизы.

«В ближайшее время московские адвокаты попытаются навестить всех арестованных. Писать письма сейчас не имеет смысла — их вряд ли успеют получить в «Бутырке», — добавляют адвокаты.

«Церковь последнего завета» — религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп. В 1995 году религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также «общиной Виссариона», они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

21 сентября основатель религиозной общины Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при «Церкви последнего завета» Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. 23 сентября Центральный районный суд Новосибирска арестовал всех троих на два месяца. Защита обжаловала данное решение, но Новосибирский областной суд оставил его без изменения.

По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан. Им предъявлено обвинение по статье 239 УК РФ («Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами»). Сами обвиняемые не признают вину. Редькин в конце сентября обратился к уполномоченному по правам человека в Красноярском крае Марку Денисову и федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с жалобами на нарушения при его задержании и аресте.

25 сентября стало известно, что прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации этой религиозной организации, его рассмотрение назначено на 26 октября.

Источники: Интерфакс, ТАСС