СМИ: В Красноярском крае задержаны руководители «секты Виссариона»

В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», она же — община Виссариона. Задержание происходило с применением вертолетов и вооруженного спецназа.

Сообщается о задержании Сергея Торопа (Виссариона), его первого помощника Вадима Редькина (бывший барабанщик группы «Ласковый май») — их посадили в вертолеты и увезли в неизвестном направлении. Кроме того, оперативные мероприятия прошли у нескольких ближайших соратников. Сообщается, что квартирах других участников религиозной организации также идут обыски.

В региональном главке СК и управлении МВД по краю информацию не комментируют. В районной администрации также сообщили, что не осведомлены об операции.

По сведениям Тайги.инфо, на месте работают сотрудники ФСБ.

Виссарионом называет себя Сергей Тороп, который родился в 1961 году и до создания своей секты работал слесарем и участковым милиционером. Религиозная организация, основанная Торопом — «Церковь последнего завета» — официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ. У движения тысячи последователей, многие из них живут в собственном поселении в красноярской тайге — для них 59-летний мужчина является современным воплощением Иисуса Христа. Адептам Виссариона нельзя курить, пить и обмениваться деньгами, необходимо принять простую жизнь в деревянной хижине, вести натуральное хозяйство.

«В 1990 году Торопу пришло откровение, что он является „новым мессией, Сыном Божиим, проводником Духа Святого Великой Мудрости Творца — Виссарионом“, — говорится о нем в книге „Сектоведение“ Александра Дворкина. — На основе минусинского общества уфологов — кружка местной интеллигенции, интересовавшейся различными неопознанными объектами, рассуждавшей о возможных формах внеземной цивилизации, увлекавшейся различными восточными культурами, возникает харизматическая культовая община <…> С 1991 года Тороп начал общественную проповедь, вербуя своих сторонников и приглашая их поселяться близ Минусинска».