РПЦ сформулировала свое отношение к экзорцизму

Русская Православная Церковь опубликовала проект документа о ее отношении к современным практикам экзорцизма; в ближайшие два месяца, перед тем, как его утвердить, всем желающим предлагается присылать отзывы и комментарии, передает Интерфакс.

В проекте отмечается, что в РПЦ, как и в других поместных Церквах, в настоящее время сформировалось весьма осторожное отношение к чину экзорцизма, и связано это во многом со злоупотреблениями со стороны как совершающих чин, так и лиц, участвующих в нем.

«Злоупотребления совершающих в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами. В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо. К злоупотреблениям этого вида относятся массовые «отчитки» с привлечением посторонних «зрителей», а также фото- и видеофиксацией с последующим публичным распространением записей и фотографий», — говорится в документе, опубликованном на сайте РПЦ.

Злоупотребления участвующих в чине экзорцизма, как правило, заключаются в его неверном, магическом восприятии, когда исправление личной духовной жизни подменяется лишь участием в «отчитке».

По мнению составителей документа, экзорцизм следует применять только в случае «бесовской одержимости». Необходимо отличать беснование от психического заболевания, психического расстройства и нездоровой религиозности. Недопустимо совершение чина экзорцизма над людьми, которые симулируют беснование и не являются одержимыми в действительности, сказано в проекте.

«Тем верующим, кому чин экзорцизма необходим, как и тем, кто его уже прошел, необходимо помнить, что христианское отношение к одержимости заключается в смиренном принятии воли Божией, в осознании своей греховности, в покаянии и изменении образа жизни. Только существенное изменение как внутреннего склада своей души, так и внешнего строя жизни способно привести к всецелому освобождению души от влияния темной силы», — говорится в заключении документа.



(Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)