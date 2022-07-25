РПЦ предложила поправки о передаче святынь из музеев религиозным организациям

В Русской Православной Церкви сформулировали и предложили правительству поправки к законопроекту, которые позволят передавать религиозным организациям священные предметы из музейных фондов, сообщила «Интерфаксу» руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Речь идет о поправках в законопроект о закреплении принципа целостности собрания музеев в России, который правительство подготовило по поручению президента. Он содержит изменения в статье 26 закона «Основы законодательства о культуре» и в статьях 7 и 16 закона «О Музейном фонде и музеях в РФ».

Поправки РПЦ направлены на то, чтобы «музейные предметы и музейные коллекции религиозного назначения, включенные в состав государственной части музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в государственной собственности, могли передаваться в безвозмездное пользование религиозным организациям с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры на основании соответствующих договоров в порядке, установленном правительством России», сообщила представитель церкви.

Сейчас эти поправки проходят согласование.

Руководитель правового управления патриархии напомнила, что в этом году исполняется 100 лет с начала кампании по изъятию церковных ценностей из православных храмов под лозунгом помощи голодающим.

«Руководствуясь принципом исторической справедливости, современное российское законодательство предусматривает передачу религиозным организациям музейных ценностей, представляющих собой некогда изъятые из православных храмов иконы, утварь и другое церковное имущество. Такие ценности продолжают составлять государственную часть Музейного фонда Российской Федерации и передаются религиозным организациям в безвозмездное пользование при сохранении за музеями права оперативного управления соответствующими музейными ценностями», — отметила игумения.

Поводом для дискуссии вокруг этого вопроса стало недавнее принесение иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

Против выступали сотрудники музея, реставраторы и искусствоведы, которые видели в долгой транспортировке риски для иконы, которая уже была достаточно хрупкой. Икону все же вывезли из музея в специально сделанном для нее киоте, и в обещанный срок вернули в Третьяковку. Теперь ее будут долго обследовать. Сроки ее возвращения в экспозицию не определены.

20 июля глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил обдумать и описать механизм передачи храмам икон, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

(Фото: stsl.ru)