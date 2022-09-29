Реставрационный совет Третьяковки готовит протокол о состоянии «Троицы» Рублева

Реставрационный совет Третьяковской галереи подготовит протокол о состоянии иконы «Троица» Андрея Рублева и определит меры по стабилизации ее состояния, передает «Интерфакс».

Согласно сообщению, опубликованному в официальном телеграм-канале Третьяковки, 8 сентября в галерее прошло заседание расширенного реставрационного совета, посвященное анализу состояния иконы «Троица».

«По итогам заседания будет оформлен протокол, описывающий состояние иконы и определяющий меры, необходимые для стабилизации ее состояния», — говорится в сообщении.

До этого момента галерея просит воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов о состоянии образа.

«Икона Андрея Рублева «Святая Троица» находится в депозитарии Государственной Третьяковской галереи под наблюдением специалистов», — отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ со ссылкой на телеграм-канал искусствоведа Ксении Коробейниковой, у которой якобы в распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи, появилось сообщение, что на иконе «Троица» Рублева обнаружили 61 «существенное изменение» после отправки на богослужение в Троице-Сергиеву лавру в июле. Икона получила «многочисленные шелушения красочного слоя», которые «грозят утратами и нуждаются в срочной консервации», пять участков сочли аварийными.

17 июля руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила «Интерфаксу», что впервые после Октябрьской революции «Троицу» привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры два дня.

Как сообщили «Интерфаксу» в Минкультуры РФ, икона была перевезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в специально изготовленной климатической витрине. В свою очередь в Третьяковке отметили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, а в лавре образ поместили в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает привычный для нее климат. Прошение об отправке иконы в лавру поступило от руководства Церкви и было удовлетворено после «всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой».

«Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

Фото: Олег Варов / foto.patriarchia.ru