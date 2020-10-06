Репортаж «Благовест-инфо» о хиротонии в Москве католического епископа

Москва, 6 октября, Благовест-инфо. Епископская хиротония священника-францисканца Николая Дубинина состоялась 4 октября в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Новый иерарх стал вспомогательным епископом архиепархии Божией Матери в Москве, он получил титул епископа Вод Бизаценских. Таким образом католики России получили пятого епископа, который стал первым епископом из коренных россиян.

Мессу рукоположения возглавил глава Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци (он был главным рукополагающим епископом) в сослужении с епископами Иосифом Вертом и Кириллом Климовичем. Более пятидесяти католических священников из разных епархий участвовали в торжественной мессе. День хиротонии был выбран не случайно – с первых веков христианства именно воскресный день являлся днём совершения рукоположения. Помимо этого, 4 октября – день памяти св. Франциска Ассизского – основателя Ордена, к которому принадлежит нареченный епископ.

Таинство совершалось при большом стечении народа, при этом были соблюдены необходимые санитарные меры – верующие не снимали маски во время всей церемонии, причастие преподавалось в руку. Торжество было хорошо подготовлено: каждый участник получал при входе брошюру с текстом мессы рукоположения, а также с биографией Николая Дубинина, сведениями о его новой титулатуре и епископском гербе. О. Николай родился в 1973 г. в Новошахтинск Ростовской области. В 1994 г. вступил в орден францисканцев – братьев меньших конвентуальных и в 1998 г. принес постоянные монашеские обеты. В 2000 г. был рукоположен во священника, имеет степень лиценциата богословия.

Фото Станиславы Новгородцевой

Торжество началось со входной процессии, во время которой нареченного епископа сопровождали два ассистирующих пресвитера – кустод Российской генеральной кустодии святого Франциска священник Дарий Харасимович (OFMConv) и настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Туле монсеньор Сергей Тимашов, вместе с которым отец Николай начинал свой путь к священству в семинарии. Как отмечается в литургическом комментарии, отличительной чертой входной процессии этой мессы стало внесение митры и пасторала (посоха) – литургических знаков епископского достоинства и отличия, а к алтарю был принесен сосуд со святым миром для помазания главы новорукоположенного.

Согласно древней традиции, сам обряд хиротонии начался после провозглашения Евангелия. Поместная церковь устами одного из ассистирующих пресвитеров – монсеньора Сергея Тимашова – попросила главного рукополагающего епископа о хиротонии избранного, после чего канцлер курии зачитал Апостольскую грамоту – особое Папское послание, в котором содержится одновременно обращение и разрешение на рукоположение избранного кандидата в епископский чин. Грамота, подписанная Папой Франциском 30 июля 2020 г., была продемонстрирована архиепископу, другим епископам, священникам и собравшемуся народу Божию, после чего канцлер курии священник Игорь Ковалевский зачитал её перевод на русский язык.

Фото Станиславы Новгородцевой

Далее архиепископ Павел Пецци произнес проповедь, в которой отметил: «Это историческое событие для нашей Церкви и для всей вселенской Церкви, потому что умножение апостольской преемственности – это дар, который обогащает всю Церковь». Комментируя прозвучавший фрагмент из пророка Исайи и евангельское чтение и обратившись к нареченному епископу, он сказал: «Дорогой Николай, пусть благословение, благовествование и евангелизация, свидетельство о Христе станет первой заботой твоего нового служения. <…> По мере того, как ты будешь сохранять и развивать доверие и верность Христу, увидишь, как расцветет твое призвание. <…> В восточной литургической традиции избрание епископа подтверждается криком всего народа «Аксиос (достоин)!» Это достоинство заключается в том, чтобы все глубже становились твои отношении с Христом. Это будет твой залог, твоя защита и источник твоего служения. Никакой другой источник не может принести плодов. <…> Брат Николай, мы со всеми епископами Российской Федерации очень рады принять тебя в свою коллегию. Это общение пусть будет для тебя сопровождением в будущем твоем служении».

После проповеди последовали обещания избранного, который перед лицом епископов и всей общины выражает волю исполнять свои новые обязанности, утвердительно отвечая на ряд ритуальных вопросов архиепископа. Затем всё собрание совершило литанию всем святым, испрашивая Божьего благословения для избранного. Примечательно, что в перечень имен святых были добавлены имена покровителей и духовно близких отцу Николаю (св. Станислав, св. Папа Иоанн Павел II), святых Францисканского Ордена (свв. Антоний Падуанский, Бонавентура, Иосиф Купертинский, Максимилиан Мария Кольбе), святых местной Церкви и особо почитающихся католиками в России (Олаф, Владимир и Ольга, Борис и Глеб, Антоний и Феодосий Печерские, Зигмунд Фелинский, Урсула Ледуховская).

Фото Станиславы Новгородцевой

Далее наступил центральный момент таинства: возложение рук и молитва рукоположения, через которые, как верят христиане, избранный получает дар Святого Духа для исполнения епископского служения. Епископы помазали главу новопоставленного собрата святым миром, вручили ему Евангелие и епископские инсигнии: перстень, митру и посох. В ходе мессы после Причащения новопосвященный епископ впервые в своем новом качестве прошествовал по храму, преподавая верующим архипастырское благословение.

Поздравительные послания новому епископу прислали апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни д’Аньелло и генеральный министр ордена Братьев меньших конвентуальных брат Каллос Троварелли. Эти тексты были зачитаны после окончания мессы. Епископа Николая поздравили также дети и представители Национальной конференции монашествующих в России, после чего хор и все присутствующие пропели ему многолетие.

Епископ Николай выступил с ответным словом, в котором выразил благодарность всем родным, близким, друзьям и даже первой учительнице. Особая благодарность новопоставленного епископа – тем, кто привел его в Церковь и поддержал на пути монашества. В их числе был упомянут архиепископ Тадеуш Кондрусевич, долгие годы возглавлявший архиепархию в Москве (сейчас он по известным причинам не смог приехать на хиротонию), а также многие собратья, сослужители и коллеги.

Фото Станиславы Новгородцевой

Согласно давней традиции, все епископы Римско-Католической Церкви имеют свои гербы. Для епископа Николая Дубинина был разработан герб, символика которого многозначна. В его основе – косой крест, проросший желудями (первое – напоминание о св. Андрее Первозванном, покровителе России; второе – геральдический символ св. Антония Падуанского и аллюзия к фамилии нового епископа). Некоторые детали (волна Дона, красно-лазоревое поле) ассоциируются с регионом рождения обладателя герба, при этом волна напоминает также о св. Николае – тезоименитом святом и покровителе мореплавателей и соответствует титулу епископа Вод Бизаценских. Голова зубра напоминает о родине предков (Беловежье и Гродно) и олицетворяет трудолюбие, волю к жизни, мощь, силу и красоту. Латинский девиз «Ad bonum implendum festinemus» – парафраз девиза «святого доктора» Гааза «Спешите делать добро» и аналогичного призыва св. Франциска Ассизского.

Герб епископа Николая Дубинина

Согласно декрету архиепископа Павла Пецци о полномочиях епископа Николая Дубинина, новому епископу-помощнику предоставляются дополнительные полномочия в Северо-Западном и Западном регионах Архиепархии. Местом постоянного пребывания епископа Николая Дубинина определен Санкт-Петербург. Что касается Вод Бизаценских, то античный город с таким названием был в первые века христианства центром епархии, которая прекратила свое существование в V веке, а с 1933 г. является титулярной епархией Римско-Католической Церкви.

Юлия Зайцева (Благовест-инфо)

Фото Станиславы Новгородцевой и Дмитрия Власова: