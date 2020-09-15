Кадинал Паролин: Ватикан участвует в судьбе архиепископа Кондрусевича

Ватикан занимается делом архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому белорусские власти не разрешили вернуться из Польши домой, а его паспорт был аннулирован. Это подтвердил в беседе с журналистами Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин.

Глава дипломатии Ватикана добавил, что этому способствовал визит в Минск секретаря Госсекретариата Святейшего Престола по отношениям с государствами монс. Пола Ричарда Галлахера. Хотя все подробности этого визита пока не известны.

«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою епархию и продолжать вести свою паству», — сказал иерарх. В то же время он добавил, что Церковь всегда должна быть «фактором диалога, примирения и мира».

Во время встреч с архиепископом Галлахером власти республики повторили приглашение Папе Франциску приехать в Беларусь, которое было сделано в 2016 году.

«Беларусь всегда проявляла большой интерес к визиту Папы, — сказал кардинал Паролин. Однако эти планы не уточняются, и теперь пандемия коронавируса, по словам иерарха, «заблокировала все», неизвестно, на какой срок.

«Я думаю, что это один из визитов, который Святейший Отец рассмотрит», — сказал Госсекретарь Ватикана.



По материалам Vatican News

