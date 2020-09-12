Визит архиепископа Галлахера — знак близости Папы к Белоруссии

Зал печати Святейшего Престола распространил специальное сообщение в связи с визитом высокопоставленной дипломатической делегации Ватикана в Белоруссию.

«Сегодня, в пятницу, 11 сентября 2020 года, секретарь по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер отбыл в Республику Беларусь, продемонстрировав внимание и близость Святейшего Отца к Поместной Католической Церкви и всей стране», — говорится в кратком коммюнике.

В первый день пребывания в Минске архиепископ Галлахер провел переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте развития поствыборной ситуации, сообщает пресс-служба МИД республики.

«Я рад быть здесь по многим причинам, — сказал архиепископ Галлахер. — Цель моего визита очень проста: выразить близость Папы Франциска и Святейшего Престола к белорусскому народу в это время, а также близость к католическому сообществу — епископам и верующим».

В свою очередь Владимир Макей напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дважды совершал официальный визит в Ватикан, он встречался и с Папой Римским Бенедиктом, и Папой Римским Франциском. Дипломат также заявил, что ранее переданное Папе Римскому приглашение приехать в Беларусь по-прежнему в силе.

«Я думаю, у нас действительно хорошие и конструктивные отношения со Святым Престолом, и мы хотели бы, чтобы так было во всех возможных сферах сотрудничества. Думаю, ваш визит является хорошей возможностью обсудить это», — сказал чиновник.

На странице МИД РБ в Facebook отмечается, что стороны также затронули вопросы взаимодействия на международной арене, сотрудничество в рамках ООН, включая поддержку Ватиканом инициатив белорусской стороны по укреплению роли и дальнейшему продвижению в ООН деятельности Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми.

На встрече была «подчеркнута взаимная заинтересованность в сохранении традиционно дружеских двусторонних отношений, поддержании высокой интенсивности контактов на различных уровнях».

«Глава МИД особо отметил историческую роль Католической Церкви в становлении и развитии белорусского государства, выразив уверенность, что конструктивный диалог со Св. Престолом является одним из условий сохранения межконфессионального мира и согласия в стране».

После протокольной части встречи представителей СМИ попросили покинуть зал переговоров.

Архиепископ Галлахер, чью должность можно приравнять к должности министра иностранных дел Ватикана, посещает Республику Беларусь 11-14 сентября. Его визит проходит в сложный период отношений между белорусскими властями и Католической Церковью в стране.