Религиозные лидеры Великобритании: следствием пандемии стала «zoom-революция»

Пандемия COVID-19 необратимым образом изменила религиозную жизнь и привела к «zoom-революции». Такое мнение выразили руководители различных религиозных конфессий Великобритании. Белорусский портал catholic.by цитирует их высказывания со ссылкой на польское католическое агентство KAI.

Некоторые религиозные лидеры даже сравнивают новую цифровую эру с изобретением книгопечатания в XV веке. Так, в частности, считает примас Англиканского Сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. «Послание Божьей любви всегда то же самое. Мы же должны живым образом реагировать на изменения в формах его передачи», — заявил этот англиканский иерарх и напомнил, что в истории христианства устное предание предшествовало записанным текстам, затем тексты стали печатными, а вот теперь «у нас есть zoom». Он же выразил надежду, что «присутствие Церкви онлайн будет продолжаться и после окончания пандемии как эффективная форма свидетельства о Христе всем людям».

Согласно статистике, на Британских островах после введения пандемийных ограничений деятельность Церкви в режиме онлайн охватывает 3.7 миллиона человек. К ним нужно еще прибавить 4.3 миллиона человек, пользующихся различными религиозными сервисами в удобное для них время. Это прежде всего больные люди и те, кто проживает вдалеке от храмов. По сравнению с прошлогодней статистикой эти показатели выросли на 50 процентов.

Однако, предстоятель Католической Церкви в Англии и Уэльсе, архиепископ Вестминстерский кардинал Винсент Николс оценивает ситуацию несколько иначе. Он подчеркивает, что «ядром католической веры является общинная Святая Месса, хотя мы также открыты творческим и бескорыстным инициативам, возникшим за последний год». Проведенные в карантине месяцы пандемии, с одной стороны, ограничивали действия Церкви, — указал католический иерарх, — но с другой делали их более творческими: «наши храмы были открыты, превратившись в оазис мира и уединенной молитвы», но всё это не может заменить полноценного совершения Евхаристии с народом.

Главный раввин Англии Эфраим Мирвис сообщил, что в контексте праздника Песах, который отмечается с вечера 27 марта и продлится по 4 апреля, часть торжеств проходит «исключительно в режиме онлайн». Лидер иудейской общины позитивно оценил такой способ празднования, особо отметив возможность духовного единения с «участниками праздника со всего мира».

Аналогичным образом высказалась Зара Мухаммед, генеральный секретарь Мусульманского совета Великобритании: «гибкость, к которой мы должны были привыкнуть во время пандемии, способствует созданию новых обычаев и норм для целых сообществ и учреждений».

Генеральный секретарь Индуистского совета Великобритании Раджниш Кашьяп также высказался позитивно относительно новой реальности. Он согласился с тем, что «перенос веры в легкодоступный виртуальный мир позволил получить новый опыт, такой как онлайн-молитвы и празднование религиозных торжеств с помощью zoom». Раджниш Кашьяп добавил, что «дар современных технологий позволил нам пребывать в духовном общении с единоверцами, не подвергая опасности свое физическое здоровье благодаря соблюдению социальной дистанции».

Другое мнение высказал председатель Сикхской Федерации Бхай Амрик Сингх, заявивший, что ничто не может заменить настоящие богослужения. «Ничто не может заменить физического присутствия, совместного внимания, участия в Киртане и общинного чтения Ардаас», — сказал он, добавив, что по окончании пандемии в онлайн-формате могут проходить только технические совещания, но никак не литургические собрания.