Религиозные лидеры Ближнего Востока призвали Байдена снять санкции с Сирии

Ближневосточные религиозные лидеры призвали Джо Байдена отменить экономические санкции против Сирии. Того же мнения придерживается спецдокладчица ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека. В своем письме иерархи также призывают помочь сирийцам разрешить гуманитарный кризис, грозящий вызвать новую волну дестабилизации на Ближнем Востоке. Подписантами, среди прочих, стали сиро-католический Патриарх Игнатий Юсеф III Юнан, мельхитский католический Патриарх Юсеф Абси и сиро-яковитский Патриарх Игнатий Ефрем II.

Генеральный секретарь Ближневосточного Совета Церквей Мишель Абс, который направил письмо в Вашингтон, подчеркнул, что санкции, введенные США, нарушают права человека в Сирии и ухудшают и без того трагическую гуманитарную ситуацию в стране, особенно во время пандемии. Коронавирус быстро распространяется, поскольку местная система здравоохранения почти полностью разрушена военными столкновениями и действующими санкциями.

Той же позиции придерживается и Елена Довгань, спецдокладчица ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека, которая считает, что во время нынешнего эпидемического кризиса бесчеловечно блокировать торговлю и необходимые инвестиции в функционирование системы здравоохранения Сирии. Она отметила, что в последнее время между гуманитарными и правозащитными организациями растет консенсус по поводу того, что санкции незначительно влияют на политический и финансовый истеблишмент, хотя подталкивают страну к гуманитарной катастрофе. От их последствий более всего страдают самые бедные. Спецдокладчица ООН подчеркнула, что еще десять лет назад Сирия была продовольственной базой региона, а сейчас она находится на грани голода. Еще в июне прошлого года Всемирная продовольственная программа ООН констатировала, что половина сирийцев ложится спать голодными, а страна находится на грани уничтожения.

По материалам Vatican News