Религиозная живопись Уильяма Хогарта в старейшей больнице Лондона будет отреставрирована

Две картины знаменитого английского живописца Уильяма Хогарта, находящиеся на стенах парадной лестницы в больнице Святого Варфоломея в Лондоне, будут восстановлены с помощью гранта в размере 4,9 млн фунтов стерлингов от фонда наследия Национальной лотереи, передает «Седмица» со ссылкой на Тhe Guardian.

Хогарт, более известный как сатирик, в 1730-х годах выступил в менее типичной для него манере, когда изобразил в своих произведениях два библейских сюжета – «Купальня Вифезда» и «Добрый самаритянин».

На этих картинах изображены фигуры высотой 2,1 метра, некоторые из которых взяты из реальной жизни.

Картины будут отреставрированы в рамках проекта по сохранению и обновлению коллекций произведений искусства и исторических зданий больницы лондонского Сити, известной как Бартс. Помещения включают северное крыло, внесенное в список памятников архитектуры I степени, с большим холлом и лестницей, украшенной работами Хогарта.

Художник, родившийся в 1697 году в Бартоломью-Клоуз, недалеко от больницы, пришел в ярость, узнав, что для росписи лестницы был приглашен итальянский художник Якопо Амигони. Хогарт вмешался, чтобы предложить свои услуги бесплатно, хотя он никогда прежде не писал картин такого масштаба.

Картина «Купальня Вифезда» изображает человека, который годами не мог ходить и которого Иисус Христос судесным образом исцелил. Картина Хогарта включает в себя написанные с большой любовью и сочувствием портреты людей, страдающих от болезней и травм. Диагнозы пациентов из больницы, такие как подагра, рахит и желтуха, легко распознаются у этих персонажей опытным глазом. Картина до сих пор используется в качестве учебного пособия.

Хогарт просил никогда не покрывать холсты лаком. Но когда их чистили в 1930-х годах, с них сняли семь слоев лака. Их снова очистили в 1960-х годах.

Теперь требуется специализированная очистка и консервация, чтобы устранить структурные проблемы, вызванные деревянным каркасом «носилок» за полотнами.

В лестничном холле также будут проведены масштабные работы по восстановлению его былого облика, включая ремонт и укрепление деревянной лестницы и консервацию люстры 18 века.

Уилл Пэйлин, исполнительный директор благотворительной организации Barts Heritage, сказал: «Лестница Хогарта является настоящим «спрятанным сокровищем» и является лишь одним из элементов нашего амбициозного проекта, объединяющего столь необходимую реставрацию одной из самых важных исторических больниц Великобритании с новаторской программой сохранения наследия и здоровья».

Эйлиш МакГиннесс, исполнительный директор фонда наследия Национальной лотереи, сказала, что картины Хогарта всегда были «действительно сокровищем, которым можно восхищаться».

Бартс — старейшая больница в Британии, оказывающая бесплатную медицинскую помощь на одном и том же месте уже почти 900 лет.