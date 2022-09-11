Ректор католической семинарии в Караганде о визите Папы в Казахстан

Накануне апостольского визита Папы Франциска в Кaзaхстaн Радио Ватикана взяло интервью у ректора Межъепархиальной высшей духовной семинарии «Мария – Матерь Церкви» в Караганде о. Руслана Рахимберлинова.

Что означает визит Папы Франциска в Казахстан для Вас и для общины Вашей семинарии?

Для нас визит Папы Франциска в Казахстан – это возможность того, чтобы наша маленькая католическая община здесь, в Казахстане, получила какой-то импульс, потому что мы не так уж далеки для Вселенской Церкви. В Казахстане Католическая Церковь – это «малое стадо», здесь нас очень маленький процент, и мы рады тому, что уже второй Римский Папа за эти годы независимости Казахстана посещает нашу Церковь, нашу родину, нашу землю. А для нашей семинарской общины это вдвойне большая радость. За 20 лет нашего существования в Казахстане мы являемся единственной духовной семинарией в Средней Азии, и участие всей семинарской общины – это большая радость из-за визита Папы Франциска, потому что мы понимаем: Католическая Церковь ближе и шире, чем мы её представляем, находясь так далеко от всего католического мира, особенно, конечно, от Рима, от Ватикана. Конечно, мы очень рады, что Бог даёт нам эту благодать; несмотря на физическое состояние Святейшего Отца, всё-таки этот визит состоится и мы будем в нём участвовать.

Как Вы готовитесь к визиту и чего от него ждут семинаристы? Какие личные качества и элементы учительства Папы Франциска больше всего производят впечатление на будущих священников Казахстана?

Узнав, что визит Папы Франциска в Казахстан всё-таки состоится, мы, конечно, в первую очередь готовимся духовно: в наших приходах есть некоторые молитвенное группы, молитвенные встречи, особенно в свете учительства Папы Франциска. В одном из последних его документов Fratelli tutti нам очень близок диалог между всеми нашими братьями, ведь в Казахстане очень много разных представителей религиозных течений и деноминаций, и мы готовимся к тому, чтобы этот визит для нас послужил импульсом к более богатому диалогу, и не только для нас, католиков, но и для наших братьев православных, для наших братьев мусульман; ведь мусульманское присутствие в Казахстане очень велико. Семинарская община готовится по-своему: ребята только недавно вернулись в семинарию с каникул, неделю назад начался новый академический год; помимо духовного момента, духовной подготовки, мы готовимся к личной встрече с Папой Франциском, которая состоится 15 сентября, когда семинаристы будут иметь совершенно уникальную возможность – для многих из них, может быть, единственную во всей жизни, – встретиться лицом к лицу с Римским Папой Франциском. Мы, конечно, готовимся духовным образом, но в тоже время делимся между собой братской радостью, ожидая эти дни, когда Святейший Отец будет здесь, на нашей земле, в Казахстане.

Ваша семинария в Караганде – это единственная католическая семинария во всей Центральной Азии; много ли призваний в этом регионе, и откуда происходят будущие священники?

На сегодняшний день в семинарии учатся 10 студентов, представителей разных культур и разных стран. Можно сказать, что наша семинария «обогащена» межкультурным, межэтническим аспектом. Учащиеся в семинарии ребята происходят из таких стран, как Узбекистан, Россия, Грузия и, конечно, есть и наши казахстанские семинаристы. Всего 10 студентов. Это уникальная возможность для наших ребят, ибо каждый семинарист несёт частичку своей культуры, частичку своего народа, лучше сказать – частицу той Католической Церкви, где они присутствовали, то есть откуда они произошли. Таким образом, происходит это обогащение: каждый чем-то делится. Например, из Узбекистана мы узнаём о том, чем именно является Католическая Церковь в Узбекистане. Из России мы узнаем, что есть Католическая Церковь в России, и я думаю, что нашим ребятам здесь, в семинарии, это очень помогает. Это благодать, это богатство. Но вместе с тем есть какие-то трудности в том, чтобы друг друга понимать, друг друга принимать. Разница может быть и в менталитете, и в народных формах благочестия. Но гораздо больше здесь, конечно, благодати Бога. Это богатство, ведь эти 10 студентов происходит из разных стран и обогащают друг друга, готовясь к будущему служению Народу Божьему в своих странах.

Ваша история очень интересна: до Вас никогда не было ректора семинарии казахской национальности. Замечаете ли Вы перемены в структуре Церкви в Казахстане и какие именно?

Я был назначен на служение в семинарию буквально несколько месяцев назад, я никогда не думал об этом. Учась в семинарии, мы в первую очередь готовимся быть служителями в каком-либо приходе на благо Народа Божьего, быть собственным пастырем Народа Божьего в приходе. Здесь и сейчас для меня это большая ответственность, а с другой стороны – и возможность послужить нашей Церкви здесь, в Казахстане, что-то сделать из того, что даёт мне Бог. Это уникальный опыт, и пока в глубине я ещё не осознал его из-за очевидного факта, что лишь пару месяцев нахожусь в семинарии. Я являюсь ректором из местного духовенства, первым за всю историю этой семинарии. И вижу, конечно же, вызовы для меня лично и, может быть, для моих отношений с ребятами. Но я не боюсь этих вызовов: смотрю с доверием на Божье провидение, а это, конечно же, уникальный опыт. Вижу, что каждый день Бог даёт мне что-то новое: возможность понимать по-новому, посмотреть на свою веру, на свои акты доверия на провидение Божье. Но я очень надеюсь и прошу Бога о том, чтобы Он посылал на моём пути необходимых сотрудников, помощь епископов наших, помощь старших священников, которые помогут мне – если не в совершенстве, то хотя бы как нужно, – сделать и выполнить свою миссию, своё служение здесь, в нашей духовной семинарии.

Правда ли, что вы являетесь также первым священником казахской национальности в стране? Расскажите, пожалуйста, о Вашей истории.

Я познакомился с Католической Церковью в 16-15 лет. Я происхожу из простой семьи, мой отец – это формально верующий исламской религии, а мать – православная, Русской Православной Церкви, – можно сказать, Советский Союз, времена атеизма как бы наложили своё, и всё это было формально… Когда мне было 15-16 лет, я впервые познакомился с Католической Церковью, принял Крещение и через два года под влиянием моего друга, моих близких, настоятеля-священника решил попробовать и поступил в нашу семинарию, здесь, в Караганде. И вот в 2008 году, пройдя годы формации, я был рукоположён на торжество свв. Петра и Павла 29 июня. Все эти годы я служу священником в разных приходах Казахстана, особенно в нашей Карагандинской епархии. Я священник, происходящий из этого народа, из этой национальности, потому что по отцу я являюсь казахом, а моя мать происходит из Украины, – но у нас, казахов, национальность всегда считается по отцу; итак, я себя чувствую и считаю казахом. Есть, конечно, и трудности, потому что у народа, у людей есть такие предрассудки, что если ты казах, то обязательно должен быть мусульманином. Если ты русский, то ты должен быть обязательно православным, а если ты поляк, немец – то католиком. Я часто встречаю такие разговоры или, может быть, даже обвинения: «А что ты там делаешь? Ты же казах и должен был идти согласно вере твоих предков!» Но, слава Богу, я постепенно также замечаю, что потихоньку этот менталитет меняется: сегодня люди отдают больше уважения свободному выбору человека, и многие, скажем, понимают мой выбор, даже и мои родственники. Ну и, конечно же, для меня это тоже ответственность: мне очень важно, чтобы Евангелие, вера Христова и христианство здесь, в Казахстане, где оно и так имеет свои глубокие корни, чтобы оно было узнаваемо. Чтобы люди постепенно узнавали, что такое христианство, что есть Благая весть, Кто такой Христос Господь и что такое Католическая Церковь. И я вижу, что под влиянием особенно последних лет менталитет здесь постепенно меняется. Ну, конечно, необходимы годы, годы и годы.



Источник: русская служба Vatican News