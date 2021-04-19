Regina Caeli 18 апреля. Папа напомнил, что не существует христианства «на расстоянии»

Христианство – это прежде всего живая связь с воскресшим Господом, а не только учение или нравственный идеал, подчеркнул Папа Франциск перед чтением молитвы «Царица Небесная» в полдень 18 апреля. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«В это третье воскресенье Пасхи мы возвращаемся в Иерусалим, в Горницу, как бы ведомые двумя учениками из Эммауса, которые с большим волнением слушали слова Иисуса по дороге, а затем узнали Его ‘в преломлении хлеба’ (Лк 24,35), – напомнил Папа Франциск. – Теперь же воскресший Христос предстаёт посреди учеников и приветствует их: ‘Мир вам!’. (ст. 36). Но они испуганы и считают, ‘что видят духа’, как сказано в Евангелии (ст. 37). Тогда Иисус показывает им раны на теле и говорит: ‘Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня’ (ст. 39). И чтобы убедить их, Он просит еды и вкушает её под их изумлёнными взглядами (ср. ст. 41-42)».

В этом описании есть одна деталь, пояснил Святейший Отец: в Евангелии говорится, что апостолы «от радости ещё не верили». Их радость была настолько велика, что они не могли поверить в происходящее. И ещё одна деталь: они были охвачены изумлением, ибо встреча с Богом всегда поражает нас. Испытанные нами чувства гораздо сильнее любой радости и воодушевления; это совершенно иной опыт, другое состояние души, о котором нельзя забывать.

Воскресную евангельскую страницу можно охарактеризовать тремя глаголами, которые определённым образом отражают нашу личную и общинную жизнь: смотреть, прикасаться и вкушать, сказал далее Папа.

Господь призывает апостолов посмотреть на Его руки и ноги, читаем в Евангелии. Смотреть – это не только видеть, но нечто большее, включающее в себя намерение, волю. Вот почему это один из глаголов любви, пояснил Святейший Отец:

«Мать и отец смотрят на своё дитя, влюбленные глядят друг на друга, хороший врач внимательно осматривает пациента. Взгляд – это первый шаг в противодействии безразличию, соблазну отвернуться от трудностей и страданий других людей».

Второй глагол – прикасаться, продолжил Папа. Христос приглашает учеников прикоснуться к Нему и убедиться, что Он вовсе не призрак. Тем самым Господь указывает, что отношения с Ним и с нашими братьями не могут осуществляться «на расстоянии». Быть христианином на расстоянии невозможно, ибо любовь требует близости и нуждается в прикосновении. Добрый самарянин не только посмотрел на человека, которого нашёл полумёртвым на дороге: он остановился и склонился над ним, перевязал его раны, посадил на своего коня и отвёз в гостиницу. «То же самое относится к Иисусу, – подчеркнул Папа Франциск. – Любить Его означает вступать в общение жизни, в общение с Ним».

Третий глагол – вкушать: когда Иисус попросил о еде и сел со Своими учениками, Он выразил самую естественную потребность нашей человеческой природы: все мы нуждаемся в пище для существования. Но еда также становится выражением любви, единения, праздника, когда мы вкушаем её в кругу семьи или друзей, отметил Папа:

«Как часто Евангелия показывают нам Иисуса, сидящего за совместной трапезой! В том числе и как Воскресшего, со Своими учениками. Евхаристическая трапеза стала символом христианской общины. Вместе питаться Телом Христовым: такова суть христианской жизни».

Подытоживая воскресное размышление, Святейший Отец сказал:

«Братья и сёстры, этот отрывок из Евангелия говорит нам, что Иисус не ‘призрак’, а живой Человек. Приходя к нам, Иисус наполняет нас радостью до такой степени, что мы не в силах поверить. Он порождает в нас такое изумление, которое может вызвать лишь присутствие Бога, ибо Иисус – жив. Христианство – это прежде всего живые отношения с воскресшим Господом, а не только учение или нравственный идеал: мы смотрим на Него, мы прикасаемся к Нему, мы питаемся Им и, преображаясь Его любовью, смотрим на других, прикасаемся к ним и питаем их, как братьев и сестёр. Да поможет нам Пресвятая Дева Мария пережить этот благодатный опыт».