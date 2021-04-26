Regina Caeli 25 апреля 2021. Папа: Иисус – пастырь единого стада

Перед чтением молитвы Regina Caeli 25 апреля Папа Франциск комментировал отрывок из Евангелия от Иоанна о Добром пастыре и подчеркнул, что Иисус защищает, знает и любит всех Своих овец, — даже тех, кто редко посещает церковь или никогда этого не делает: «Это не значит, что они не являются детьми Бога, которых Отец вверяет Иисусу».

В Евангелии четвертого воскресенья Пасхи (Ин 10,11-18) Иисус предстаёт как истинный Пастырь, в отличие от «наемника», который трудится за плату и даже не думает о том, чтобы защитить овец: когда приходит волк, наемник убегает и бросает стадо (ср. ст. 12-13). «Иисус же, истинный Пастырь, всегда защищает нас, спасает из многих трудных и опасных ситуаций светом Своего слова и силой Своего присутствия, которое мы всегда ощущаем», особенно в Таинствах.

Иисус, Добрый пастырь, не только защищает Своих овец, но Он знает их, и они знают Его (ст. 14), продолжил Папа:

«Как прекрасно и утешительно, что Иисус знает каждого из нас, что мы для Него не безымянные существа, что Ему известны наши имена! Мы для Него – не “масса” и не “толпа”, а уникальные личности, каждая со своей историей, [и Он] знает каждого человека с его историей, с его ценностью, как сотворенного и как искупленного Христом. Каждый из нас может сказать: Иисус меня знает! И это действительно так: Он знает нас как никто другой. Только Он знает, что у нас на сердце, о наших намерениях, о наших самых сокровенных чувствах. Иисус знает наши сильные стороны и недостатки и всегда готов позаботиться о нас, исцелить раны наших ошибок обилием Своей милости. В Нем полностью осуществился образ пастыря народа Божьего, предсказанный пророками: Иисус заботится о Своих овцах, собирает их, перевязывает раны, лечит недуги. Об этом мы читаем в Книге пророка Иезекииля (ср. Иез 34,11-16)».

Иисус, Добрый пастырь, любит Своих овец и отдает жизнь за них, сказал далее Святейший Отец: «Любовь к овцам, то есть к каждому из нас, приводит Его к смерти на Кресте, ибо такова воля Отца, дабы никто не погиб. Любовь Христа не избирательна, она охватывает всех. Он Сам напоминает об этом в сегодняшнем Евангелии, говоря: “Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора; и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь” (Ин 10,16). Эти слова свидетельствуют о Его вселенской заботе: Он — пастырь для всех. Иисус хочет, чтобы каждый мог принять любовь Отца и встретиться с Богом».

Церковь призвана продолжать эту миссию Христа, отметил Папа: «Помимо тех, кто часто посещает наши общины, есть много людей, большинство, которые делают это только в особых случаях или не делают никогда. Но это не значит, что они — не дети Божьи: Отец доверяет всех Иисусу Доброму пастырю, Который отдал Свою жизнь за всех».

Завершая размышления Папа Франциск вновь подчеркнул, что Иисус защищает, знает и любит всех нас, и воззвал к Пресвятой Богородице, прося Ее о материнской помощи, дабы мы могли принять Доброго пастыря и последовать за Ним, чтобы с радостью участвовать в Его миссии.

Источник: Vatican News