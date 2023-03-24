Регент Апостольской пенитенциарии: исповедь — не место пыток

Регент Апостольской пенитенциарии, присутствовавший на встрече нынешних и будущих исповедников с Папой, отметил в интервью Ватиканскому радио, что священник должен смотреть на кающегося глазами самого Иисуса, который спасает, исцеляет и хочет отправиться в путешествие с обращенным человеком.

«Священник не рождается хорошим духовником. Он им становится. Это требует серьезной работы, основательной подготовки и, прежде всего, глубокой молитвы и духовной жизни, подготовки не только в области теологии, но и в области права, нравственного богословия, психологии, но в первую очередь он должен иметь вдохновение и великую веру в смысл этого служения», — считает монсеньор Кшиштоф Юзеф Никель.

Он напомнил, что сам духовник – человек, нуждающийся в милосердии, и если он испытал это милосердие на себе, то впоследствии также становится подлинным служителем, свидетелем и орудием милосердной любви Божией.

«Исповедь не может быть местом пыток, но она должна быть местом встречи; она существует не для того, чтобы вызвать чрезмерное чувство вины, а для того, чтобы в душе кающегося вновь рождалась вера в милосердие Божие, убежденность в том, что Бог заботится о нем. Ему никогда не надоедают наши грехи, наши слабости, какими бы великими они ни были», — отметил отец Никель, комментируя встречу Папы с участниками курсов для исповедников, которые ежегодно проводятся в Ватикане по инициативе Апостольской пенитенциарии.

По материалам Vatican News