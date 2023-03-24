Папа на аудиенции для участников курсов исповедников: «Ничто так не прогоняет и не побеждает зло, как Божественное милосердие» (+ ФОТО)

Папа на аудиенции для участников курсов исповедников: «Ничто так не прогоняет и не побеждает зло, как Божественное милосердие» (+ ФОТО)

Март 24, 2023

23 марта принял на частной в ватиканском Зале Павла VI участников 32-го учебного курса для исповедников, организованного Апостольской пенитенциарией. Передает русская служба Vatican News.

По словам Епископа Рима, Церковь, выходящая за свою ограду, «живёт неутолимым желанием оказать , плод того, что она пережила, благодаря безграничной милости Отца и Его всеобъемлющей силе» ( 24). Поэтому существует неразрывная связь между миссионерским призванием Церкви и её милосердием ради спасения всех людей.

Особым образом это касается служения исповедников во время Великого поста, подчеркнул Святейший Отец:

«Доступность исповедника проявляется в определённых евангельских установках. Прежде всего, в принятии каждого без предубеждений, ибо лишь Господь знает, что может совершить благодать в сердцах, в любое время. Затем, в выслушивании братьев сердцем, израненным, как сердце Христа; в отпущении грехов, щедро раздавая Божье прощение; в сопровождении покаянного пути без принуждения, идя в ногу с верующими, с терпением и постоянной молитвой».

Исповедник, подчеркнул Папа, должен осознавать себя грешником и быть ревностным служителем милосердия: таким образом «исповедальни не будут заброшенными». Святейший Отец отметил, что в пастырских программах поместных Церквей должно всегда учитываться служение Таинства Примирения:

«Я имею в виду исповедников в каждом кафедральном соборе и в святилищах; прежде всего я думаю о регулярном и длительном присутствии исповедника в каждом пастырском районе, а также в церквях, где служат монашеские общины, чтобы там всегда был дежурный исповедник. Да не пустуют никогда исповедальни!».

Осуществляя миссию милосердия, Церковь должна максимально облегчить верующим доступ к этой ‘встрече любви’, заботясь о ней с первой исповеди детей. «Индивидуальная – это привилегированный путь, ибо она способствует личной встрече с Божественным милосердием, которого ждёт каждое кающееся сердце». Во время общинных покаянных богослужений нельзя отказываться от индивидуальной Исповеди как обычной формы совершения таинства.

В современном мире, отметил Папа, к сожалению, «нет недостатка в очагах ненависти и мести», поэтому призваны умножать «очаги милосердия»: ничто так не прогоняет и не побеждает зло, как Божественное милосердие.

В конце речи Епископ Рима призвал Апостольскую пенитенциарию заново открывать на уровне богословия и пастырства – также в связи с подготовкой к Юбилею 2025 года – важность «естественного продолжения милосердия, которым являются индульгенции».

«Спасибо вам за ежедневные труды и реки милосердия, которые вы, как смиренные русла, изливаете и будете изливать в мир, чтобы погасить огонь зла и возжечь огонь Святого Духа».

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