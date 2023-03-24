Папа на аудиенции для участников курсов исповедников: «Ничто так не прогоняет и не побеждает зло, как Божественное милосердие» (+ ФОТО)

23 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции в ватиканском Зале Павла VI участников 32-го учебного курса для исповедников, организованного Апостольской пенитенциарией. Передает русская служба Vatican News.

По словам Епископа Рима, Церковь, выходящая за свою ограду, «живёт неутолимым желанием оказать милосердие, плод того, что она пережила, благодаря безграничной милости Отца и Его всеобъемлющей силе» (Evangelii gaudium 24). Поэтому существует неразрывная связь между миссионерским призванием Церкви и её милосердием ради спасения всех людей.

Особым образом это касается служения исповедников во время Великого поста, подчеркнул Святейший Отец:

«Доступность исповедника проявляется в определённых евангельских установках. Прежде всего, в принятии каждого без предубеждений, ибо лишь Господь знает, что может совершить благодать в сердцах, в любое время. Затем, в выслушивании братьев сердцем, израненным, как сердце Христа; в отпущении грехов, щедро раздавая Божье прощение; в сопровождении покаянного пути без принуждения, идя в ногу с верующими, с терпением и постоянной молитвой».

Исповедник, подчеркнул Папа, должен осознавать себя грешником и быть ревностным служителем милосердия: таким образом «исповедальни не будут заброшенными». Святейший Отец отметил, что в пастырских программах поместных Церквей должно всегда учитываться служение Таинства Примирения:

«Я имею в виду исповедников в каждом кафедральном соборе и в святилищах; прежде всего я думаю о регулярном и длительном присутствии исповедника в каждом пастырском районе, а также в церквях, где служат монашеские общины, чтобы там всегда был дежурный исповедник. Да не пустуют никогда исповедальни!».

Осуществляя миссию милосердия, Церковь должна максимально облегчить верующим доступ к этой ‘встрече любви’, заботясь о ней с первой исповеди детей. «Индивидуальная исповедь – это привилегированный путь, ибо она способствует личной встрече с Божественным милосердием, которого ждёт каждое кающееся сердце». Во время общинных покаянных богослужений нельзя отказываться от индивидуальной Исповеди как обычной формы совершения таинства.

В современном мире, отметил Папа, к сожалению, «нет недостатка в очагах ненависти и мести», поэтому исповедники призваны умножать «очаги милосердия»: ничто так не прогоняет и не побеждает зло, как Божественное милосердие.

В конце речи Епископ Рима призвал Апостольскую пенитенциарию заново открывать на уровне богословия и пастырства – также в связи с подготовкой к Юбилею 2025 года – важность «естественного продолжения милосердия, которым являются индульгенции».

«Спасибо вам за ежедневные труды и реки милосердия, которые вы, как смиренные русла, изливаете и будете изливать в мир, чтобы погасить огонь зла и возжечь огонь Святого Духа».