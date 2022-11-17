Рассеянность во время молитвы: что делать?

Отвлечения во время молитвы — явление совершенно естественное. По возможности просто отметь мысль, которая тебя беспокоит, и отпусти ее. Однако иногда то, что на первый взгляд кажется не к месту, создает возможность для встречи с Богом. Поэтому, если такая мысль не покидает тебя, то внимательно распознай, действительно ли это отвлечение или предложение к молитве.

Во время так называемых «духовных упражнений в повседневной жизни» — дома, на работе и в отношениях происходят вещи, которые стоит включать в молитвенное размышление. Нам следует молиться «Писанием нашей жизни», когда видим, что Бог пытается привлечь наше внимание тем, что мы первоначально считали препятствием.

Между тем, некоторые мысли действительно касаются ненужных забот, которые можно отложить на потом. Еще раз обрати внимание на подготовку и организацию времени молитвы. Следование проверенным временем советам, возможно, поможет лучше сосредоточиться, но если трудности не исчезнут, поговори о них со своим духовным наставником. Если часто засыпаешь во время молитвы, постарайся скорректировать положение тела или выбрать другое время.

Иногда нам кажется, что ничего не происходит, но в глубине души Бог, возможно, уже начал какой-то процесс — просто мы этого еще не понимаем. По мере роста в практике молитвы, избегай искушения осуждать или ставить оценки: «Сегодня была хорошая молитва, вчера так себе». (Только представь, что таким образом ты раз за разом оцениваешь вечер, проведенный с другом или любимым человеком!) Бог может использовать что угодно, даже то, что отвлекает и волнует во время молитвы.

В конце концов, прислушайся к святому Франциску Сальскому и другим учителям: если все, что ты делаешь, — это возвращаешься в присутствие Бога из невнимательности, то это очень хорошая молитва. Твоя настойчивость показывает, как сильно ты хочешь быть с Богом.



Автор — Кевин О’Брайен SJ

Источник: jesuit.ru