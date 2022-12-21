«Распространи место шатра твоего» (Ис. 54:2) Рабочий документ Континентального этапа Синода

Введение

1. Синод продолжается — мы можем с воодушевлением заявить об этом через год после его открытия. В рамках этой первой части консультативной фазы миллионы людей во всем мире вовлечены в действие Синода: кто-то участвует в собраниях на местном уровне, кто-то сотрудничает в активизации и координации деятельности на разных уровнях, кто-то оказывает поддержку своей молитвой. «Мы также выражаем нашу благодарность представителям монашествующих институтов созерцательной жизни, которые сопровождали свой народ молитвой и продолжают молиться о плодах Синода» (КЕ [Конференция епископов] Перу). Все принявшие участие люди — настоящие протагонисты Синода!

2. Они отправились в путь, движимые желанием помочь найти ответ на вопрос, который лежит в основе всего процесса: «Каким образом сегодня на разных уровнях (от поместного до вселенского) осуществляется это “движение вместе”, которое позволяет Церкви возвещать Евангелие согласно порученной ей миссии? Какие шаги Дух приглашает нас сделать, чтобы возрастать как синодальная Церковь?» (Подготовительный документ, п. 2).

3. По пути они испытали радость встречи друг с другом как братья и сестры во Христе, делились тем, какие отклики вызвало в них слушание Слова, и задавались вопросом о будущем Церкви на основе импульсов Подготовительного документа (ПД). Это воспитало в них стремление к все более синодальной церкви: синодальность перестала быть для них абстрактным понятием и приняла облик конкретного опыта; они почувствовали ее вкус и хотят продолжать это делать: «Благодаря этому процессу мы обнаружили, что синодальность — это способ быть Церковью; действительно способ». «Святой Дух просит нас быть более синодальными» (КЕ Англии и Уэльса).

4. Их опыт был изложен в материалах, которые различные общины и группы направили в епархии, а те обобщили и передали Конференциям епископов. Последние в свою очередь, отталкиваясь от рекомендаций, содержащихся в ПД, составили отчеты, которые были отправлены в Генеральный секретариат Синода.

5. Во всем мире участие превысило ожидания. Всего в секретариат Синода поступили отчеты от 112 из 114 Конференций епископов и от всех 15 Восточных Католических церквей, к которым добавлены размышления 17 из 23 Дикастерий Римской курии, а также размышления Генеральных настоятельниц (USG/UISG), Институтов посвященной жизни и Обществ апостольской жизни, Ассоциаций и Движений верующих мирян. Кроме того, поступило более тысячи материалов от отдельных лиц и групп, а также идеи, собранные через социальные сети благодаря инициативе «Цифрового Синода». Эти материалы были распространены среди экспертов: мужчин и женщин, епископов, священников, посвященных мужчин и женщин, мирян со всех континентов самых разнообразных профессий. Ознакомившись с ними, эксперты почти в течение двух недель собирались вместе с редакционной группой, состоящей из Генерального докладчика, Генерального секретаря Синода, заместителей секретаря и некоторых должностных лиц Секретариата Синода, а также членов Координационного комитета, к которым под конец присоединились члены Совета. Вместе они работали в атмосфере молитвы и распознания, чтобы поделиться плодами своего чтения с целью составления этого Документа Континентального этапа (ДКЭ).

6. Цитаты, которыми он пронизан, пытаются передать представление о богатстве полученных материалов, позволяя услышать голос Народа Божьего со всех уголков мира. Их не следует воспринимать как поддержку позиций какого-либо региона мира или как простое представление географического разнообразия, хотя было предпринято все возможное, чтобы обеспечить определенный баланс в отношении происхождения источников. Скорее эти цитаты были выбраны потому, что они в особенно сильной, яркой или точной форме выражают чувства, которые встречается во многих отчетах. Однако очевидно, что ни один документ не сможет передать глубину веры, жизненную силу надежды и энергию милосердия, которые переполняют полученные материалы. За ними видна сила и богатство опыта, который приобрели различные Церкви, излагая и открывая многообразие звучавших голосов. Именно в возможности этой встречи и этого диалога заключается смысл синодального процесса, цель которого не в подготовке документов, а в открытии горизонтов надежды на исполнение миссии Церкви.

7. Именно на этом пути, который еще далек от завершения, находит свое место и свой смысл ДКЭ. В преддверии Континентального этапа Синодального процесса он собирает вокруг определенных центров надежды и заботы Народа Божьего, рассеянного по всей Земле. Таким образом он предоставляет поместным Церквам возможность прислушаться к голосам друг друга в преддверии Континентальной ассамблеи в 2023 году, задача которой — составить список приоритетов, над которыми будет работать Первая сессия XVI Ординарной Генеральной Ассамблеи Синода епископов, которая пройдет с 4 по 29 октября 2023 года.

8. Уточнение функций ДКЭ также позволяет сосредоточиться на том, чем он не является: это не заключительный документ, потому что процесс далек от завершения; это не документ Учительства Церкви, не отчет социологического исследования; он не предлагает формулировок безотлагательных указаний, целей и задач, не является исчерпывающей разработкой богословского видения, хотя и заряжен исключительным богословским сокровищем, содержащимся в рассказе об опыте слушания Народом Божьим голоса Духа, что позволяет выявить его sensus fidei. Но это также и богословский документ в том смысле, что он ориентирован на служение миссии Церкви: возвещать Христа, умершего и воскресшего ради спасения мира.

9. Чтобы избежать недоразумений при его прочтении, необходимо помнить об особом характере ДКЭ, а также о его структуре. Документ открывается главой, которая предлагает не простую хронику, а повествование в свете веры об опыте синодальности, прожитом до сих пор в консультации с Народом Божьим в поместных Церквах и в распознании пастырей на Конференциях епископов. В нем прослеживается контур, представлены трудности, с которыми пришлось столкнуться, и наиболее значимые плоды, выявлены краеугольные камни того, что представляет подлинный коллективный опыт христианской веры. Таким образом, он не дает определения синодальности в строгом смысле — для этого можно обратиться к ПД или материалам, указанным на сайте Синода (www.synod.va), — но выражает общее ощущение опыта синодальности, пережитого теми, кто принял в нем участие. Возникает глубокое переосмысление общего достоинства всех крещеных, подлинной опоры синодальной Церкви и богословского фундамента этого единства, способного противостоять стремлению к гомогенизации, чтобы продолжать ценить разнообразие призваний и харизм, которые Дух изливает на верующих с непредсказуемым изобилием.

10. Во второй главе представлен библейской образ шатра, с которого начинается глава 54 книги Исаии. Он дает ключ к интерпретации содержания ДКЭ в свете Слова, помещая его в рамки Божьего обетования, которое становится призывом к Его Народу и Его Церкви: «Распространи место шатра твоего!»

11. Этот шатер является пространством для общения, местом для участия и основой для миссии: третья глава формулирует ключевые слова синодального процесса, учитывая плоды слушания Народа Божьего. Он собирает их вокруг пяти порождающих жизнь потенциалов напряженности, которые переплетаются друг с другом:

1) слушание как открытость для приветствия, исходя из стремления к радикальному включению — никто не исключен! — понимается в перспективе общения с сестрами и братьями и с общим Отцом. Слушание предстает здесь не как инструментальное действие, а как принятие основного отношения Бога, слушающего свой Народ, и поведения Господа, который в Евангелиях постоянно представлен нам слушающим людей, встречающихся ему на дорогах Святой Земли. В этом смысле слушание уже является миссией и провозглашением;

2) импульс выйти на миссию. Речь идет о миссии, которую по признанию католиков, они должны выполнять вместе со своими братьями и сестрами других конфессий и в диалоге с верующими других религий, преобразуя человеческое выражение заботы в подлинно духовный опыт, являющий лик Бога, который заботиться вплоть до самоотдачи жизни, чтобы мы могли иметь ее в изобилии;

3) обязательство осуществлять миссию требует принятия стиля поведения, основанного на участии, что соответствует полному принятию всеми крещеными совместной ответственности за единую миссию Церкви, вытекающую из общего крещального достоинства;

4) создание конкретных условий для живого общения, участия и миссии через структуры и учреждения, состоящие из людей, которые должным образом подготовлены и поддерживаемы живой духовностью;

5) литургия, особенно евхаристическая, — источник и вершина христианской жизни, которая объединяет общину, делая общение осязаемым, позволяет осуществлять участие и питает Словом и Таинствами импульс к миссии.

12. Наконец, четвертая глава предлагает заглянуть в будущее, обращаясь к двум уровням, которые необходимы для продвижения по пути: духовному, который открывает горизонт синодального миссионерского обращения и методологическому для следующих шагов Континентального этапа.

13. ДКЭ будет понятен и полезен только в том случае, если он будет прочитан глазами ученика, который признает его как свидетельство пути обращения к синодальной Церкви, который учится в слушании, как обновить свою собственную миссию евангелизации в свете знамения времен, чтобы продолжать предлагать человечеству способ бытия и жизни, в котором каждый может чувствовать себя включенным и протагонистом. На этом пути светильник для наших шагов — Слово Божье, которое предлагает свет, с помощью которого можно перечитывать, интерпретировать и выражать пережитый опыт.

14. Вместе мы молимся:

Господи, Ты собрал весь свой Народ на Синод.

Мы благодарим Тебя за пережитую радость

тех, кто решил отправиться в путь,

в течение этого года слушая Бога и своих братьев и сестер

с отношением радушия, смирения, гостеприимства и братства.

Помоги нам ступить на эти страницы, как на «святую землю».

Приди Святой Дух: будь проводником нашего совместного пути!



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Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве