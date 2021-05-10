«Радость – отличительный знак христианина». Папа 9 мая на площади Св. Петра

«Любить так, как любит нас Господь, значит ценить человека, живущего рядом с нами, уважать его свободу, бескорыстно любить его таким, какой он есть», — сказал Папа Франциск перед чтением молитвы Regina Coeli в полдень 9 мая 2021 года.

Предлагая толкование на отрывок из Евангелия, читаемый в шестое воскресенье Пасхи (Ин 15,9-17), Святейший Отец отметил, что Иисус, сравнив Самого Себя с лозой, а нас с ветвями, поясняет, какой плод приносят те, кто остается соединенным с Ним: плод этот – любовь. Иисус вновь возвращается к ключевому слову: пребывать. «Он призывает нас пребывать в Его любви, дабы радость Его пребыла в нас и радость наша была совершенна (ст. 9-11)», — подчеркнул Папа.

Эта любовь исходит от Отца, ибо «Бог есть любовь» (1 Ин 4,8). Любовь Бога-Отца течет рекой в Сыне Иисусе и через Него достигает нас, Его творений. Сам Иисус говорит об этом так: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас» (Ин 15,9). Святейший Отец отметил, что любовь, которую Иисус дарует нам, — это та же любовь, которой Отец любит Его: любовь чистая, безусловная и бескорыстная. Даря нам Свою любовь, Иисус обращается с нами как с друзьями, знакомя нас с Отцом, и вовлекает в Свою миссию, затрагивающую жизнь всего человечества.

«Спросим себя, что же мы должны делать, чтобы пребывать в этой любви?» — призвал Папа:

«Иисус говорит: «Если заповеди Мои соблюдёте, пребудете в любви Моей» (ст. 10). Все Свои заповеди Иисус свел к одной-единственной, вот этой: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (ст. 12). Любить, как любит Иисус, означает посвятить себя служению братьям, точно так же, как сделал это Он, когда омыл ноги Своим ученикам. Это означает также выйти за пределы своей зоны комфорта, своих мирских представлений, чтобы открыться к другим, особенно к тем, кто нуждается в нашей помощи. Это означает готовность отдать в распоряжение других все, что мы из себя представляем и чем обладаем. Это означает любить не словами, а делами».

Любить, как любит Христос, — значит говорить нет другим «любовям», которые предлагает нам мир, продолжил Папа: это любовь к деньгам, к успеху, к власти. Эти обманчивые виды «любви» отдаляют от любви Господа и ведут к тому, что мы становимся все более эгоистичными, самовлюбленными, властными. Самовластие же ведет к вырождению любви, к эксплуатации других, к страданиям любимого человека, — когда любовь превращается в насилие, а сегодня его жертвами являются многие женщины. Это не любовь, подчеркнул Папа. Иисус просит нас пребывать в Его любви, а не в наших идеях. Он просит оставить наши притязания на то, чтобы контролировать других, управлять ими. Мы должны не контролировать их, а служить им, открыться к ним всем сердцем, отдавая себя: это и есть любовь.

Подводя итог своему размышлению, Святейший Отец сказал: «Какова же цель нашего пребывания в любви Господа? Куда это нас приведет? Об этом нам сказал Сам Иисус: «Да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (ст. 11). Эту радость, которой обладает Господь, пребывая в общении с Отцом, Он желает также разделить с нами, поскольку мы едины с Ним. Радость осознания того, что мы любимы Богом несмотря на нашу неверность, помогает с верой принимать жизненные испытания, проходить через кризисы, чтобы, выйдя из них, стать лучше. Именно в переживании этой радости заключается наше истинное свидетельство, ибо радость есть отличительный знак истинного христианина. Истинному христианину чужда печаль, он всегда наполнен радостью, даже в тяжелые времена. Пресвятая Дева Мария да поможет нам пребывать в любви Иисуса и возрастать в любви ко всем, свидетельствуя о радости воскресшего Господа».



Источник: Vatican News