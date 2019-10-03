«Ради счастливых историй о бездомных стоит преодолевать брезгливость». О христианском отношении к обитателям улиц размышляет московский священник

Они пьяные и грязные. Часто – больны опасными и заразными заболеваниями. Они неприятно пахнут, просят деньги, вызывающе себя ведут и представляют опасность для общества. Таково усредненное представление в обществе о бездомных. Наверное, бездомным нужно как-то помогать, соглашается большинство. Но тут же добавляют: но лучше всего — на другом конце города, в промзоне. А еще люди, морщась, выходят из вагона метро, в котором уснул бездомный, или обходят стороной лежащего на асфальте человека, не разбираясь, спит он, тяжело болен или вообще умер. А как относиться к бездомным по-христиански? Надо ли терпеть дурно пахнущего и нетрезвого человек рядом с собой? О том, каким может быть христианское отношение к бездомным в большом городе, размышляет иеромонах Иоанн (Гуайта).



Иеромонах Иоанн (Гуайта), клирик московского храма Космы и Дамиана в Шубине. Родился и вырос на острове Сардиния (Италия). Его родители — католики, при крещении дали будущему православному священнику имя Джованни. В 1985 году Гуайта, филолог по образованию, впервые посетил СССР, затем остался в стране и увлекся Православием. В 2010 году был рукоположен в диакона, затем в пресвитера и принял постриг с именем Иоанн. С 2014 года назначен в штат храма Святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине, где в том числе участвовал в социальном служении бездомным.

Отношение к бездомным везде одинаковое

— Я видел, как устроена помощь бездомным в Италии, и лично участвовал в аналогичных проектах в России. Разница между нашими странами, конечно, существует. В Италии больше социальных программ – за ними стоят и государство, и Церковь. Есть частная инициатива, очень развито волонтерское движение. В Италии больше возможностей для бездомных вернуться к нормальной жизни, в то время как в России реабилитация пока происходит не так активно. Отношение же к бездомным что в России, что в Италии более или менее одинаковое. Есть те, кто просто не хочет общаться с бездомными, а есть те, кто готов о них заботиться.



В нашем храме несколько лет подряд мы кормили бездомных три раза в неделю. Бывало, что собиралось по несколько сотен страждущих: очередь из них стояла прямо на Тверской, напротив Мэрии. Наши прихожане готовили для них еду, раздавали ее, а случалось, что кто-то приходил, чтобы поиграть для бездомных на скрипке, спеть, что-то им рассказать. Так продолжалось достаточно долго, пока нас не попросили прекратить такую форму помощи, потому что кому-то не понравилось, что толпа бездомных стоит в самом центре Москвы. И вот тогда у некоторых прихожан возникло желание помочь не меньше, а больше! Кто-то снял большой дом за городом, где можно было приютить бездомных, которые хотят вернуться к полноценной социальной жизни и готовы соблюдать дисциплину, не пить, работать. Так начался проект «Дом трудолюбия Ной». Теперь «Ной» — это сеть приютов для бездомных, инвалидов, престарелых, где проживает более 900 человек.

Нельзя поддерживать порок

Но знаете, накормить или дать денег – это ведь далеко не всегда лучший вариант помощи. Стоит очень крепко задуматься, ибо наша помощь, увы, может навредить. Я всегда говорю: нельзя поддерживать порок. Скажем, вы дали бездомному немного денег для успокоения своей совести, а он может эти деньги пропить или купить наркотики. В этом случае я всегда советую своим прихожанам и сам придерживаюсь того мнения, что помощь должна быть целевой. Если вы не можете разобраться в том, что действительно нужно сейчас бездомному человеку, правильнее было бы жертвовать ваши средства на проекты, которые умеют работать с такими людьми. Иногда помощь — это просто информация. Знаете, куда переадресовать бездомного, где ему окажут компетентную поддержку? Уже хорошо! Если у вас есть с собой телефоны и адреса таких организаций, и вы можете их дать человеку на улице — это отличная стратегия.



Важно понимать, что бездомные – очень разные. Ведь они люди, как и мы с вами. Случается, что они уже никак не могут вырваться с улицы, и сколько их не реабилитируют в различных организациях, максимум, чего удается добиться, — это оставить человека в тепле и сытости на зиму. А к весне он вновь сбежит, чтобы предаваться пьянству и оставаться бродягой. Так проще: можно попрошайничать и не нужно соблюдать строгие правила, которые бывают в различных приютах. К сожалению, в такой обстановке человек очень часто деградирует и до следующей зимы уже может не дожить. С другой стороны, есть и замечательные истории. Например, однажды к нам в храм пришел человек — красиво одетый, чистый. Он искал диакона, который когда-то ему помогал, и трудно было в этом человеке узнать вчерашнего бомжа. Кто-то скажет: чудеса! Но таких историй я знаю довольно много.

Христос не боялся прокаженных

Мне кажется, именно ради таких историй стоит преодолеть брезгливость, которая есть у многих по отношению к обитателям улиц. Нам всем не стоит забывать, что Господь заботился о прокаженных. А прокаженные — это категория людей, с которыми мало кто хотел общаться, кстати, не только по причине брезгливости или из боязни заразиться. Считалось, что они наказаны Богом, грешны, и общением с ними можно оскверниться. Но Господь нам показывает иной пример — он говорил с прокаженными, исцелял их. Подражать таким образом нашему Учителю — наш христианский долг. Конечно, иногда это бывает непросто, но пренебрежение, брезгливость можно всё-таки преодолеть. Христианин призван хотя бы всех принимать и жалеть, а потом уже конкретно помогать тем, кому еще можно помочь.



Для меня лично брезгливость – не проблема номер один. Гораздо чаще я думаю о том, как правильно помочь тому или иному человеку. Как угадать его реальные потребности и при этом не ошибиться в том, не мошенник ли перед тобой? Ведь практически любой бездомный рассказывает историю о том, как он приехал в Москву, у него украли паспорт и деньги — всегда один и тот же сценарий. Правда ли это? Часто первая реакция – это желание отказать. Но и здесь есть риск: а вдруг человек и правда нуждается? Поэтому, безусловно, надо молиться, чтобы Господь нам помогал, даже зная, что мы, возможно, будем ошибаться.

Источник: МИЛОСЕРДИЕ.РУ